Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy alarmuje, że nawet co trzecia kobieta po 50. roku życia doświadczy złamania związanego z osteoporozą. Ponieważ zarówno kawa, jak i herbata są powszechnie spożywane na całym świecie, naukowcy postanowili sprawdzić, czy i w jaki sposób wpływają one na gęstość mineralną kości.

Herbata czy "mała czarna"? Opublikowano nowe wnioski

Zespół badaczy z Uniwersytetu Flindersa w Australii przeanalizował dane niemal 10 tys. kobiet w wieku 65 lat i więcej, obserwowanych przez okres 10 lat. W ramach badania regularnie oceniano gęstość mineralną kości biodra oraz szyjki kości udowej, czyli obszarów szczególnie narażonych na złamania osteoporotyczne.

Jak wynika z pracy opublikowanej w czasopiśmie "Nutrients", kobiety regularnie pijące herbatę miały nieco wyższą gęstość mineralną kości w porównaniu z osobami, które po nią nie sięgały. Różnice oczywiście nie były duże, ale miały istotne znaczenie statystyczne, co (jak podkreślają autorzy) może być ważne w skali populacyjnej.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku kawy. Uczestniczki, które piły dwie-trzy filiżanki dziennie raczej nie miały negatywnych zmian. Natomiast picie ponad pięciu porcji dziennie było już powiązane z niższą gęstością mineralną kości.

Naukowcy podkreślają jednak, że wyniki ich badań nie oznaczają, że należy zacząć natychmiast pić "galon herbaty", a całkowicie odrzucić kawę.

Kawa w nadmiarze szkodzi. Warto zachować umiar

Ryan Liu z Uniwersytetu Flindersa ocenił, że w przypadku herbaty pomagać mogą katechiny, potencjalnie mające właściwości kościotwórcze. W przypadku "małej czarnej", udowodniono, że zawarta w niej kofeina pogarsza wchłanianie wapnia i metabolizm kości. Skala działania tego związku jest na szczęście nie aż tak duża i można ją ograniczyć dodaniem mleka.

- Chociaż umiarkowane spożycie kawy wydaje się bezpieczne, to jednak jej bardzo duże spożycie może nie być najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla kobiet pijących alkohol - podkreśla adiunkt Enwu Liu z College of Medicine and Public Health.

Czy to oznacza, że należy całkiem zrezygnować z aromatycznego naparu? Nie, a dwie-trzy filiżanki mogą być nawet korzystne dla zdrowia. Znana ekspertka w zakresie psychiatrii żywieniowej dr Uma Naidoo podkreśliła w rozmowie z CNBC, że taki poziom kofeiny może zmniejszyć ryzyko zachorowania na groźne neurologiczne schorzenia, takie jak choroba Parkinsona. Jej zdaniem kawa to "jeden z najpotężniejszych sprzymierzeńców w walce o sprawność umysłu".

