Uważaj na te owoce. Mają największy poziom pestycydów i mogą zaszkodzić
Niektóre owoce i warzywa mogą zawierać wyjątkowo wysokie poziomy pozostałości pestycydów, co potwierdza nowe, recenzowane badanie naukowców z Grupy Roboczej ds. Środowiska (EWG). Analiza wykazała, że codzienne wybory żywieniowe w dużym stopniu wpływają na to, ile substancji chemicznych trafia do ludzkiego organizmu.
Dlatego też coraz większą uwagę przykłada się do świadomego wyboru produktów spożywczych, szczególnie w przypadku kobiet w ciąży i dzieci. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z warzyw i owoców, które są wprost niezbędne dla zdrowej diety - jest to swoista zachęta, aby dokonywać świadomych wyborów w czasie zakupów.
Badanie ujawnia, gdzie jest najwięcej pozostałości pestycydów
Naukowcy potwierdzili wyraźne różnice między produktami o wysokiej i niskiej zawartości pozostałości po pestycydach. Analiza biomarkerów w moczu uczestników badania wykazała, że osoby regularnie spożywające produkty z pierwszej grupy miały zdecydowanie wyższy poziom tych substancji.
Badanie objęło dane z USDA z lat 2013-2018 oraz wyniki biomonitoringu (uzyskanych w ramach Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania NHANES) ponad 1800 osób. Wyszczególniono dwie grupy owoców i warzyw w zależności od poziomu zanieczyszczeń:
Produkty o najwyższej zawartości pestycydów:
- truskawki, szpinak, jarmuż
- papryka, winogrona
- brzoskwinie, wiśnie, nektarynki
- gruszki, jabłka
- jeżyny, borówki
- ziemniaki
Najmniej szkodliwych substancji znaleziono w:
- ananasach, awokado
- kukurydzy, papai
- cebuli, szparagach
- mrożonym groszku, kapuście
- arbuzach, kalafiorze
- bananach, mango
- marchwi, kiwi oraz grzybach
Według EWG pestycydy są powiązane z zaburzeniami hormonalnymi, neurotoksycznością u dzieci oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych.
Co ważne, ludzie są narażeni nie na jedną, lecz na mieszankę różnych substancji. W badanych produktach wykryto aż 178 różnych pestycydów. Obecne przepisy uwzględniają pojedyncze środki, co zdaniem ekspertów nie uwzględnia realnych warunków, w których poszczególne pestycydy oddziaływają na siebie nawzajem.
Jak ograniczyć pestycydy w diecie?
Aby zmniejszyć ilość szkodliwych substancji w codziennej diecie, warto sięgać po produkty ekologiczne. Pomaga również dokładne mycie i obieranie owoców oraz warzyw. Istotna jest także różnorodność spożywanych produktów.
Korzyści wynikające z jedzenia warzyw i owoców nadal przewyższają potencjalne ryzyko.
