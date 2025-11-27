Uważaj na te owoce. Mają największy poziom pestycydów i mogą zaszkodzić

Dlatego też coraz większą uwagę przykłada się do świadomego wyboru produktów spożywczych, szczególnie w przypadku kobiet w ciąży i dzieci. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z warzyw i owoców, które są wprost niezbędne dla zdrowej diety - jest to swoista zachęta, aby dokonywać świadomych wyborów w czasie zakupów.

Badanie ujawnia, gdzie jest najwięcej pozostałości pestycydów

Naukowcy potwierdzili wyraźne różnice między produktami o wysokiej i niskiej zawartości pozostałości po pestycydach. Analiza biomarkerów w moczu uczestników badania wykazała, że osoby regularnie spożywające produkty z pierwszej grupy miały zdecydowanie wyższy poziom tych substancji.

Badanie objęło dane z USDA z lat 2013-2018 oraz wyniki biomonitoringu (uzyskanych w ramach Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania NHANES) ponad 1800 osób. Wyszczególniono dwie grupy owoców i warzyw w zależności od poziomu zanieczyszczeń:

Produkty o najwyższej zawartości pestycydów:

truskawki, szpinak, jarmuż

papryka, winogrona

brzoskwinie, wiśnie, nektarynki

gruszki, jabłka

jeżyny, borówki

ziemniaki

Najmniej szkodliwych substancji znaleziono w:

ananasach, awokado

kukurydzy, papai

cebuli, szparagach

mrożonym groszku, kapuście

arbuzach, kalafiorze

bananach, mango

marchwi, kiwi oraz grzybach

Według EWG pestycydy są powiązane z zaburzeniami hormonalnymi, neurotoksycznością u dzieci oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych.

Co ważne, ludzie są narażeni nie na jedną, lecz na mieszankę różnych substancji. W badanych produktach wykryto aż 178 różnych pestycydów. Obecne przepisy uwzględniają pojedyncze środki, co zdaniem ekspertów nie uwzględnia realnych warunków, w których poszczególne pestycydy oddziaływają na siebie nawzajem.

Jak ograniczyć pestycydy w diecie?

Aby zmniejszyć ilość szkodliwych substancji w codziennej diecie, warto sięgać po produkty ekologiczne. Pomaga również dokładne mycie i obieranie owoców oraz warzyw. Istotna jest także różnorodność spożywanych produktów.



Korzyści wynikające z jedzenia warzyw i owoców nadal przewyższają potencjalne ryzyko.

