Uważaj na te owoce. Mają największy poziom pestycydów i mogą zaszkodzić

Ciekawostki

Niektóre owoce i warzywa mogą zawierać wyjątkowo wysokie poziomy pozostałości pestycydów, co potwierdza nowe, recenzowane badanie naukowców z Grupy Roboczej ds. Środowiska (EWG). Analiza wykazała, że codzienne wybory żywieniowe w dużym stopniu wpływają na to, ile substancji chemicznych trafia do ludzkiego organizmu.

Drewniane skrzynki wypełnione różnorodnymi świeżymi owocami i warzywami, takimi jak jabłka, pomidorki, cytryny, pomarańcze, marchew i ziemniaki.
Pexels
Produkty o najwyższej zawartości pestycydów to m.in. truskawki, szpinak i jarmuż

Dlatego też coraz większą uwagę przykłada się do świadomego wyboru produktów spożywczych, szczególnie w przypadku kobiet w ciąży i dzieci. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z warzyw i owoców, które są wprost niezbędne dla zdrowej diety - jest to swoista zachęta, aby dokonywać świadomych wyborów w czasie zakupów.

Badanie ujawnia, gdzie jest najwięcej pozostałości pestycydów

Naukowcy potwierdzili wyraźne różnice między produktami o wysokiej i niskiej zawartości pozostałości po pestycydach. Analiza biomarkerów w moczu uczestników badania wykazała, że osoby regularnie spożywające produkty z pierwszej grupy miały zdecydowanie wyższy poziom tych substancji.

 

Badanie objęło dane z USDA z lat 2013-2018 oraz wyniki biomonitoringu (uzyskanych w ramach Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania NHANES) ponad 1800 osób. Wyszczególniono dwie grupy owoców i warzyw w zależności od poziomu zanieczyszczeń:

 

Produkty o najwyższej zawartości pestycydów:

  • truskawki, szpinak, jarmuż
  • papryka, winogrona
  • brzoskwinie, wiśnie, nektarynki
  • gruszki, jabłka
  • jeżyny, borówki
  • ziemniaki

 

Najmniej szkodliwych substancji znaleziono w:

  • ananasach, awokado
  • kukurydzy, papai
  • cebuli, szparagach
  • mrożonym groszku, kapuście
  • arbuzach, kalafiorze
  • bananach, mango
  • marchwi, kiwi oraz grzybach

Według EWG pestycydy są powiązane z zaburzeniami hormonalnymi, neurotoksycznością u dzieci oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób przewlekłych.

 

Co ważne, ludzie są narażeni nie na jedną, lecz na mieszankę różnych substancji. W badanych produktach wykryto aż 178 różnych pestycydów. Obecne przepisy uwzględniają pojedyncze środki, co zdaniem ekspertów nie uwzględnia realnych warunków, w których poszczególne pestycydy oddziaływają na siebie nawzajem.

Jak ograniczyć pestycydy w diecie?

Aby zmniejszyć ilość szkodliwych substancji w codziennej diecie, warto sięgać po produkty ekologiczne. Pomaga również dokładne mycie i obieranie owoców oraz warzyw. Istotna jest także różnorodność spożywanych produktów.


Korzyści wynikające z jedzenia warzyw i owoców nadal przewyższają potencjalne ryzyko.

 

red. / polsatnews.pl
