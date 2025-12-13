Nie wystawiaj jedzenia na balkon. Powód jest poważniejszy niż się wydaje

W nadchodzącym okresie świątecznym, gdy jedzenia bywa wręcz w nadmiarze, a za oknem termometry pokazują kilka stopni, różnego rodzaju mięsa, sałatki i gotowe potrawy często trafiają poza dom (na balkon, werandę czy do garażu). Z kilku powodów może to być poważny błąd.

Przechowywanie jedzenia na balkonie. Istnieje ryzyko zatrucia

Ekspertka kulinarna Katarzyna Bosacka zwraca uwagę, że przechowywanie jedzenia na balkonie może być bezpieczne tylko wtedy, gdy temperatura pozostaje stabilna. W praktyce jednak jest to trudne do kontrolowania. W rozmowie z "Faktem" przypomniała, że nocami na zewnątrz często pojawia się mróz, nawet jeśli w ciągu dnia jest kilka stopni na plusie.

- Nagłe zamrażanie i odmrażanie żywności nie jest bezpieczne dla naszego zdrowia - stwierdziła.

Podkreśliła, że szczególnie dotyczy to takich przysmaków, których mrozić się nie powinno, np. sałatek z majonezem czy ciast z kremem. Bosacka zaznacza, że proces zamarzania, delikatnego odmarzania i znów zamarzania sprzyja rozwojowi bakterii. W efekcie nieraz kończy się to zatruciem.

Należy także pamiętać, że nawet gdy na zewnątrz panuje niska temperatura, w jaśniejsze jesienne i zimowe dni jedzenie wystawione na balkon może nagrzewać się od słońca. W efekcie wcale nie zachowuje odpowiedniego chłodu.

Co więcej, przechowywanie żywności na zewnątrz wiąże się z narażeniem jej na zanieczyszczone powietrze i spaliny (co jest szczególnie problematyczne w miastach).

Łakomy kąsek dla zwierząt

To jednak niejedyne zagrożenie. Wystawione na balkon czy do garażu jedzenie staje się łatwo dostępne dla zwierząt. Chodzi nie tylko o domowe pupile, którym spożycie niektórych potraw może zaszkodzić, ale także o gryzonie, ptaki czy owady. Zwierzęta te mogą przenosić groźne dla człowieka drobnoustroje, w tym bakterie salmonelli. W Polsce rocznie rejestruje się ponad 7 tys. przypadków zatrucia pokarmowego z powodu wspomnianej bakterii.

Dlatego przechowując żywność na balkonie czy garażu, należy robić to krótko, a przy tym uważnie obserwować pogodę za oknem oraz odpowiednio zabezpieczać potrawy. Warto skorzystać ze szczelnie zamykanych pudełek albo mocno dociążyć pokrywkę garnka.

Co z żywnością podczas awarii prądu? Zasady są jasne

Zdarza się, że decyzja o wyniesieniu jedzenia na zewnątrz jest wymuszona z powodu przerwy w dostawie prądu. Jak przypomina Amerykański Departament Rolnictwa, nieotwierana lodówka utrzymuje bezpieczną temperaturę przez około cztery godziny, a pełna zamrażarka nawet do 48 godzin. W takiej sytuacji pośpiech nie jest zalecany.

