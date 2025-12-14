Wybrano najgorszą linię lotniczą świata. Dane ujawniają skalę opóźnień
Opóźnienia lotów to problem, z którym mierzą się pasażerowie na całym świecie. Nawet najlepiej zorganizowane linie nie zawsze są w stanie utrzymać punktualności. Aplikacja Flighty opublikowała roczne podsumowanie ruchu lotniczego, pokazując, jak wyglądała globalna skala opóźnień.
Analiza danych z 2025 r. przeprowadzona przez Flighty wskazała przewoźników, których loty najczęściej startują z opóźnieniem. Ranking nie ocenia jednak jakości obsługi ani komfortu podróży, lecz pokazuje skale wyzwań, z jakimi mierzą się linie lotnicze w środowisku lotnictwa pasażerskiego.
Statystyki ujawniają, która linia najczęściej się spóźnia
Dzięki użytkownikom Flighty udało się zgromadzić rekordową ilość danych na temat lotów pasażerskich. W ciągu roku zebrano informacje o:
- 22,5 milionach lotów
- 78 mln godzin spędzonych w powietrzu
- 55,7 miliardach przebytych kilometrów
ZOBACZ: Jaki był najgłośniejszy dźwięk na ziemi? Jego skutki odczuł cały świat, kilkukrotnie
Tak dokładne statystyki pozwalają lepiej zrozumieć zwyczaje podróżnych i przydają się do monitorowania, chociażby opóźnień i odwołanych lotów.
Linia lotnicza z największym poślizgiem czasowym w skali świata według Flighty, to Ryanair. Przewoźnik odnotowuje wyższy odsetek opóźnionych lotów niż konkurencja. Szacuje się, że ok. 29 proc. lotów tej linii startuje później, niż przewiduje rozkład, czyli opóźnia się niemal co trzeci samolot.
Co ciekawe, Air France i Easyjet również spóźniają się w 29 proc. lotów. Średnie opóźnienie w skali globu wynosiło 23 minuty.
3,9 mln godzin opóźnień. Raport pokazuje prawdziwą skalę problemu
Na pierwszy rzut oka liczba może wydawać się niewielka. Jednak po zsumowaniu wszystkich lotów monitorowanych przez Flighty otrzymujemy 3,9 mln godzin straconych na czekaniu. W takiej skali problem wygląda zupełnie inaczej.
ZOBACZ: Najbardziej absurdalne zakazy na świecie. Kara nawet za gumę do żucia
Tak wysokie wskaźniki wynikają z kombinacji ogromnej ilości czynników np.
- intensywnej siatki połączeń
- zmian warunków pogodowych
- zwykłych ludzkich błędów - szczególnie w sytuacjach, gdy dwa samoloty dostają zgodę na start w tym samym momencie, a dysponują tylko jednym pasem
Jak pasażerowie oceniają linie Ryanair?
Według ponad 28 tys. opinii opublikowanych na międzynarodowym portalu Trustpilot linia Ryanair uzyskała ocenę 1,3 gwiazdki. W komentarzach najczęściej pojawiają się uwagi dotyczące opóźnień, dodatkowych opłat za bagaż, kwestii związanych z rezerwacjami oraz trudności w kontakcie z obsługą klienta.
ZOBACZ: Nie uwierzysz, za co można dostać mandat. Poznaj najdziwniejsze przepisy drogowe
Jak informuje w recenzji użytkowniczka Róża Garba: "Za każdym razem lot się opóźnia, raz czekaliśmy w samolocie godzinę gdzie została wyłączona klima. Dezinformacja, obsługa nie pomocna"
Pojawiają się także opinie dotyczące aplikacji przewoźnika. Część użytkowników wskazuje na brak aktualizacji w czasie rzeczywistym.
"Oceniam firmę Ryanair jak najbardziej krytycznie. Aplikacja, którą firma udostępnia pasażerom, nie jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. W wyniku tego spóźniłem się na lot, ponieważ zmieniono bramkę, a informacja o tym nie pojawiła się w aplikacji. Nie otrzymałem żadnego SMS-a, maila ani żadnego innego powiadomienia [...]" - wspomina użytkownik Jan Kowalski na Trustpilot.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej