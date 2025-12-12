Tunel pod granicą. 180 migrantów przedostało się do Polski

Podkop wydrążono pod linią polsko-białoruskiej granicy w okolicach Narewki na Podlasiu. Do ujawnienia go przez Straż Graniczną doszło w czwartek - wynika z komunikatu prasowego.

Tunel na granicy z Białorusią. Przeszło nim ponad 180 osób

Jedno z wejść do tunelu było ukryte w lesie po białoruskiej stronie, około 50 metrów od granicy. Drugie z nich zlokalizowano w odległości 10 metrów od zapory po polskiej stronie.

System elektroniczny pozwolił na ustalenie, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców. Natomiast Ilona Dobuszyńska w komunikacie Straży Granicznej poinformowała, że udało się zatrzymać do tej pory ponad 130 osób, a pozostałe są poszukiwane.

ZOBACZ: "Polska może zniknąć". Moskwa grzmi po słowach generała

Do akcji zaangażowano żołnierzy, policjantów i psy tropiące. Wiadomo, że wśród dotąd ujętych osób są głównie obywatele Afganistanu i Pakistanu. Pozostali pochodzą m.in. z Indii, Nepalu i Bangladeszu.

Zatrzymany mieszkaniec Wielkopolski i Litwin. Mieli przerzucać ludzi na zachód

Służby pokazały nagranie z wnętrza tunelu. Widać na nim konstrukcje z drewnianych trzonów, które podtrzymywały ściany przed zawaleniem.

Straż Graniczna przekazała też, że w tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali 69-letniego mieszkańca woj. małopolskiego i 49-letniego Litwina - dwóch kierowców, którzy przyjechali po odbiór imigrantów. Zadaniem mężczyzn było przewiezienie cudzoziemców na zachód Europy. Służby prowadzą wobec nich czynności wyjaśniające.

ZOBACZ: Rosyjski okręt blisko kraju NATO. Śledzili go przez kilka dni

Jak wyjaśnili przedstawiciele SG, odkryty tunel to czwarty w tym roku podkop pod linią granicy Polski z Białorusią ujawniony przez funkcjonariuszy. Podkreśli przy tym, że skuteczność akcji służb jest zwiększana przez fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia newralgicznego odcinka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni