Mukaab ma zostać największą konstrukcją sześcienną na świecie, a jego skala odpowiada dwudziestu Empire State Building ustawionych obok siebie.

Mukaab. Sześcian, jakiego świat nie widział

Wysokość, szerokość i długość Mukaabu będzie wynosiła ok. 400 metrów. Według planów ma powstać monumentalna forma inspirowana tradycyjną architekturą regionu, ale wyposażona w zaawansowane technologie immersyjne, związane, chociażby z wirtualną rzeczywistością. Aktualnie trwają prace ziemne na terenie budowy.

Wnętrze ma stać się wielopoziomową przestrzenią z atrium wysokim na ponad 300 metrów, otoczoną hotelami, obiektami rozrywkowymi i strefami handlowymi. Projekt zakłada też wykorzystanie zaawansowanych systemów wizualnych, które pozwolą na stworzenie dynamicznego, zmieniającego się otoczenia. Jak podaje The Times of India, wstępny budżet Mukaab, to 50 miliardów dolarów.

Google Maps Widok z satelity na teren budowy Mukaab w Arabii Saudyjskie

Dzielnica dopiero w 2040 roku, ale Mukaab powstanie zgodnie z planem

Według najnowszych doniesień serwisu Arabian Gulf Business Insights, saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych przesunął o 10 lat planowane zakończenie całej inicjatywy New Murabba. Zmodyfikowany harmonogram zakłada, że projekt ma zostać ukończony około 2040 roku.

Przyjmuje się, że do końca obecnej dekady zrealizowany zostanie jedynie pierwszy etap przedsięwzięcia, obejmujący m.in. budowę samego Mukaabu, który - jak zaznacza AGBI - jest określany jako "najbardziej złożona konstrukcja znana człowiekowi".

Kolejne fazy projektu mają być powiązane z dużymi wydarzeniami organizowanymi w Arabii Saudyjskiej, takimi jak Expo 2030 oraz Mistrzostwa Świata FIFA 2034.

Budowa widoczna z satelity i ambitny plan nowej dzielnicy

Choć sześcian w pełnej krasie jest na razie dostępny jako model komputerowy, prace ruszyły pełną parą już w 2024 r. (w 2023 r. ogłoszono projekt) i od tego czasu stopniowo postępują. Według przecieków medialnych usunięto ponad 10 milionów metrów sześciennych ziemi.

Na najnowszych zdjęciach satelitarnych, z 2025 r., można zobaczyć już wytyczone strefy, zaplecze techniczne oraz pierwsze fundamenty pod przyszłą megastrukturę. Mukaab będzie stanowił centrum zupełnie nowej dzielnicy, zaplanowanej na ok. 19 km kwadratowych, mieszczącej zarówno mieszkania, jak i biura, teatry i kina oraz ścieżki przeznaczone dla pieszych.

Według założeń projekt ma zapewnić dostęp do terenów zielonych i środków transportu, co ma być odpowiedzią na dynamiczny rozwój Rijadu. W ciągu zaledwie dekady, populacja wzrosła tam o blisko 2 mln osób.

Cała koncepcja ma opierać się na idei tzw. 15-minutowego miasta. Jak wyjaśnia Michael Dyke, dyrektor generalny projektu, "New Murabba kieruje się zasadą 15 minut, co oznacza, że mieszkańcy i odwiedzający mają mieć dostęp do wszystkiego w ciągu kwadransa od miejsca, w którym mieszkają, pracują i spędzają czas wolny."

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl