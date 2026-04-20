"W porcie wybuchł pożar. Obecnie wiadomo również, że odłamki dronów uszkodziły szyby w wielu budynkach na terenie miasta" – czytamy we wpisie gubernatora Kraju Krasnodarskiego Władimira Kondratiewa w serwisie Telegram.

Szef władz regionu dodał, że szyby zostały uszkodzone także w szkole podstawowej, muzeum, cerkwi i przedszkolu. Ponadto odłamki naruszyły instalację gazową. Według informacji przekazanych przez lokalną administrację, zginęła jedna osoba, a inna została ranna.

Agencja Unian informuje, że choć do ataku doszło w niedzielę wieczorem, w poniedziałkowy poranek nad rafinerią wciąż unosi się gęsta chmura dymu. Jak podaje, obiekt należy do Rosnieftu i jest jedynym kompleksem produkcyjnym z terminalem morskim Rosnieft PJSC - RN-Tuapse Marine Terminal LLC.

Były dowódca kampanii Ajdar Jewhen Dykyj komentował na antenie Radia NV, że dzięki tego rodzaju wysiłkom Kijów ma większy wpłw na zdolności Rosji do prowadzenia wojny niż wszyscy partnerzy Ukrainy łącznie. - Ograniczyliśmy produkcję (rosyjskich) produktów naftowych o 40 proc., czyli prawie połowa rosyjskich rafinerii przestaje działać - mówił.

ZOBACZ: Zełenski grzmi po decyzji USA. "Podsycają iluzję rosyjskich przywódców"

Jak dodał, Kreml nie może przez to wykorzystać szansy, jaką było zawieszenie sankcji przez USA w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. - Teraz korzystają tylko z jednej czwartej możliwości, które się przed nimi otwierają. Zamiast przepływu ropy, na który pozwolił im Trump (...) otrzymują jednego dolara z czterech, na które liczyli - przekonywał weteran.

🇺🇦 UKRAINE HAS ATTACKED 🇷🇺 RUSSIA'S TUAPSE OIL REFINERY. pic.twitter.com/DgGsZ4a3v5 — Asad Nasir (@asadnasir2000) April 20, 2026

W sobotę ukraińskie drony uderzyły m.in. w rosyjski port w Wysocku nad Morzem Bałtyckim, który eksportuje produkty ropopochodne.

ZOBACZ: Doniesienia ukraińskiego wywiadu. Zełenski ostrzega Łukaszenkę

Ukraina atakowała port w Tuapse już w listopadzie ubiegłego roku. Według brytyjskiego portalu śledczego The Insider, który powołał się na zdjęcia satelitarne, port ten odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rosyjskiej floty cieni - złożonej z przestarzałych, nieubezpieczonych tankowców, którymi Rosja transportuje ropę naftową, omijając międzynarodowe sankcje.

