Doniesienia ukraińskiego wywiadu. Zełenski ostrzega Łukaszenkę

"Rosja ponownie spróbuje wciągnąć Białoruś w wojnę" - przekazał Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadu. Według ukraińskich służb na Białorusi trwa budowa dróg prowadzących w stronę Ukrainy i rozmieszanie stanowisk artylerii. "Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny odwieść władze Białorusi od popełniania błędów" - ostrzegł Łukaszenkę Zełenski.

Portrety przywódców Białorusi i Ukrainy, Alaksandra Łukaszenki i Wołodymyra Zełenskiego, z mapą Europy w tle.
Prezydent Ukrainy podzielił się w piątek ustaleniami ukraińskiego wywiadu, według których Rosja próbuje zaangażować Białoruś w wojnę z Ukrainą poprzez rozbudowę infrastruktury w kierunku ukraińskim i przygotowywanie stanowisk dla artylerii. 

 

ZOBACZ: Nie będzie paliwa dla lotnictwa. Ukraina pokazuje zasięg swoich dronów


"Według danych wywiadowczych budowane są drogi na terytorium Ukrainy, a na granicy z Białorusią rozmieszczane są stanowiska artyleryjskie. Uważamy, że Rosja ponownie spróbuje wciągnąć Białoruś w wojnę" - przekazał Zełenski.

W sprawie ustaleń ukraińskiego wywiadu Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Alaksandra Łukaszenki. Prezydent Ukrainy przypomniał przywódcy Białorusi błyskawiczną amerykańską operację pojmania prezydenta Wenezueli Nicolas Maduro, sugerując, że w razie zaangażowania Białorusi w wojnę, podobną akcję mogłyby na Białorusi przeprowadzić służby Ukrainy. 

 

ZOBACZ: Zełenski gotowy na spotkanie z Putinem. Kijów wskazał miejsce


"Poleciłem odpowiednim kanałom, aby ostrzegały faktyczne władze Białorusi o gotowości Ukrainy do obrony swojego terytorium i niepodległości. Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny odwieść władze Białorusi od popełniania błędów" - przekazał Zełenski.

Według informacji przekazanych przez Zełenskiego wzmożona aktywność wojska na terytorium Białorusi wynika z próby przegrupowania rosyjskich sił. "Najprawdopodobniej w celu uzupełnienia braków kadrowych" - dodał Zełenski.


"W kwietniu utrzymuje się wysokie tempo zniszczeń okupantów. Rosjanie nie są w stanie przejąć inicjatywy na froncie, co jest ważne" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

 

WIDEO: Jednoizbowy parlament i dwa głosy. System wyborczy na Węgrzech
