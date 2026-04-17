Prezydent Ukrainy podzielił się w piątek ustaleniami ukraińskiego wywiadu, według których Rosja próbuje zaangażować Białoruś w wojnę z Ukrainą poprzez rozbudowę infrastruktury w kierunku ukraińskim i przygotowywanie stanowisk dla artylerii.

"Według danych wywiadowczych budowane są drogi na terytorium Ukrainy, a na granicy z Białorusią rozmieszczane są stanowiska artyleryjskie. Uważamy, że Rosja ponownie spróbuje wciągnąć Białoruś w wojnę" - przekazał Zełenski.

Zełenski ostrzegł Łukaszenkę. Przypomniał "ostatnie wydarzenia" w Wenezueli

W sprawie ustaleń ukraińskiego wywiadu Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Alaksandra Łukaszenki. Prezydent Ukrainy przypomniał przywódcy Białorusi błyskawiczną amerykańską operację pojmania prezydenta Wenezueli Nicolas Maduro, sugerując, że w razie zaangażowania Białorusi w wojnę, podobną akcję mogłyby na Białorusi przeprowadzić służby Ukrainy.

"Poleciłem odpowiednim kanałom, aby ostrzegały faktyczne władze Białorusi o gotowości Ukrainy do obrony swojego terytorium i niepodległości. Charakter i konsekwencje ostatnich wydarzeń w Wenezueli powinny odwieść władze Białorusi od popełniania błędów" - przekazał Zełenski.

Wywiad Ukrainy: Rosja chce wciągnąć Białoruś w wojnę

Według informacji przekazanych przez Zełenskiego wzmożona aktywność wojska na terytorium Białorusi wynika z próby przegrupowania rosyjskich sił. "Najprawdopodobniej w celu uzupełnienia braków kadrowych" - dodał Zełenski.



"W kwietniu utrzymuje się wysokie tempo zniszczeń okupantów. Rosjanie nie są w stanie przejąć inicjatywy na froncie, co jest ważne" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

