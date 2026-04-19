Zełenski grzmi po decyzji USA. "Podsycają iluzję rosyjskich przywódców"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw zachodu, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych, aby utrzymały w mocy sankcje nałożone na rosyjską ropę naftową.

W przeciwnym razie - jak ostrzegł ukraiński przywódca - będzie to stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

"Ciągłe łagodzenie sankcji wobec Rosji nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na wojnie i w dyplomacji, podsycając iluzję rosyjskich przywódców, że wojna może trwać" - pisał Zełenski na swoim profilu na Telegramie.

Wojna z rosyjską "flotą cieni". Zełenski z apelem do sojuszników

Według jego obliczeń tylko w tym tygodniu Moskwa wystrzeliła w stronę Kijowa 2360 dronów, 1320 bomb i prawie 60 pocisków rakietowych różnego typu. Jak zaznaczył, skala ataków może wzrosnąć, jeśli sojusznicy poluzują ograniczenia dla transportu rosyjskiej ropy, dając tym samym Władimirowi Putinowi możliwość szybkiego zarobku i odbudowania strat w armii.

Jednym z najbardziej niepokojących graczy w wojnie Rosji z Ukrainą pozostaje tzw. "flota cieni", czyli grupa tankowców nielegalnie wykorzystywana przez Moskwę do transportu ropy naftowej, z ominięciem międzynarodowych sankcji.

ZOBACZ: Rosjanie usunęli pomnik poświęcony Polakom. Policja zakazała robienia zdjęć

Wołodymyr Zełenski podkreślił, jak ważne jest to, by rosyjskie tankowce zostały zatrzymane i nie dostarczały ropy do portów. Zwrócił uwagę, że obecnie na morzu znajduje się jeszcze 110 tankowców "floty cieni".

"Na ich pokładzie znajduje się ponad 12 milionów ton rosyjskiej ropy, która dzięki złagodzeniu sankcji może być ponownie sprzedawana bez konsekwencji" - pisał ukraiński prezydent.

Ile Putin zarobi na zniesieniu sankcji? Prezydent Ukrainy o kolosalnych kwotach

Zdaniem Zełenskiego, Rosja może w ten sposób zarobić sporą sumę pieniędzy, które przeznaczy na dozbrojenie i walkę przeciw Ukrainie.

"To 10 miliardów dolarów – surowiec, który jest bezpośrednio przeliczany na nowe ataki na Ukrainę" - wyjaśnił.

ZOBACZ: Uciekli podczas strzelaniny w Kijowie. Wszczęto śledztwo w sprawie policjantów

Polityk podsumował swój wpis dziękując państwom sojuszniczym za pomoc w wywieraniu większej presji na Rosji. Podkreślił również, że dotychczasowe sankcje nałożone przez Kijów spełniają swoją rolę w ograniczeniu możliwości Moskwy na morzu.

Polityk wielokrotnie apelował w tej sprawie do swoich partnerów w NATO i Unii Europejskiej. Pod koniec marca zaznaczył, że "rosyjska flota cieni nie powinna czuć się bezpiecznie na wodach europejskich ani gdziekolwiek indziej".

