- Niczego się nie wycina. Wzmacniamy nauczanie historii. Wychowanie patriotyczne jest jednym z elementów polityki oświatowej państwa - mówiła w wywiadzie udzielonym RMF FM Barbara Nowacka. To odpowiedź minister na słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który podczas sobotniego wystąpienia na Jasnej Górze uderzył między innymi w polski system edukacji.

Barbara Nowacka o słowach abp. Jędraszewskiego: To wstyd i hańba

Duchowny zarzucił rządzącym, że z programu "wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości". Minister wskazała, odnosząc się do tych słów, że zmiany programowe są standardowym elementem w systemie edukacji.

Arcybiskup nie poprzestał na tym zarzucie, przekonując, że "chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler", przez co Jędraszewski rozumie nauczanie "tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych". - Nie można do tego dopuścić! - dodał.

- Pan Jędraszewski nie wie, kłamie. To wstyd i hańba dla biskupów i Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki, nadal funkcjonuje - komentowała Nowacka.

Nie tylko edukacja znalazła się wśród poruszonych przez Jędraszewskiego tematów. - Jak można myśleć o tych środowiskach, które panią ginekolog z Oleśnicy chcą uczynić człowiekiem roku? I to w sytuacji zapaści demograficznej? Przerażające żniwo cywilizacji śmierci - oświadczył podczas kazania.

Pochwalił natomiast Karola Nawrockiego. - Na szczęście mamy takiego prezydenta, dla którego są ciągle aktualne ważne fundamentalne wartości boże i ludzkie - powiedział arcybiskup, odnosząc się do prawa łaski, z którego skorzystał Nawrocki w stosunku do Weroniki Krawczyk, skazanej za zniesławienie lekarza.

