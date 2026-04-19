Słowa abp Jędraszewskiego wywołały oburzenie. "Powinien w końcu dostać zarzuty"

W sobotę po południu w Częstochowie rozpoczął się Zlot Gwiaździsty na Jasną Górę, organizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Z uczestnikami zlotu spotkał się abp senior Marek Jędraszewski, który skrytykował współczesną szkołę i poziom wychowania patriotycznego.

- Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na dzisiaj niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! - apelował.

Słowa arcybiskupa wywołały oburzenie wśród niektórych polityków. "Fanatyzm, szaleństwo, nienawiść. Reakcja Episkopatu powinna być natychmiastowa i radykalna. Ten człowiek robi krzywdę przede wszystkim kościołowi" - napisał na X europoseł KO Krzysztof Brejza.

— Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) April 19, 2026

W podobnym tonie wypowiedział się inny europoseł KO, Bartosz Arłukowicz. "Mam nadzieję, że w sprawie skandalicznych słów pana Jędraszewskiego Prokuratura Krajowa już wszczyna postępowanie" - stwoierdził.

"Jędraszewski powinien w końcu dostać zarzuty i byłby koniec z tym rumakowaniem. Czy Episkopat odniesie się do słów swojego kolegi?" - zapytał w kolejnym wpisie.

— Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) April 19, 2026

Arcybiskup Marek Jędraszewski: Znajdujemy się w sytuacji dramatycznej

W dalszej części kazania Jędraszewski wspomniał o patriotyzmie Polaków. - Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej. Jeśli o tym mówię, to nie dlatego, by wzbudzić u państwa poczucie pesymizmu. Każdy sensowny program naprawczy zaczyna się od stwierdzenia, jak jest - powiedział.

Zaznaczył, że sam jest optymistą. - Jest wiele wspaniałych rzeczy, które się rodzą i taką jest Rajd Katyński, który szuka nowego języka, by zarazić ludzi nie tylko tym, co się odczuwa, jadąc motocyklem, ale i pewną ideą, którą poprzez motocykl można przekazać dalej - dodał.

Arcybiskup pytany przez motocyklistów, jakie są jego doświadczenia z tymi pojazdami, odpowiedział, że gdy zdawał w młodości na prawo jazdy to także na kategorię motocyklową. - Poszło mi z tym bardzo dobrze, ale potem nie miałem już z motocyklami doświadczeń - przyznał.

Abp Jędraszewski mówił na Jasnej Górze o "cywilizacji śmierci"

W niedzielę były metropolita krakowski odprawił mszę świętą na błoniach jasnogórskich połączoną ze święceniem motocykli. W kazaniu mówił o "wpisujących się w haniebną tradycję sowietów i hitlerowców" ludziach walczących z krzyżem, a także o promowaniu aborcji.

- Przeżywamy 1060. rocznicę chrztu Polski. Pamiętamy gorący apel Jana Pawła II spod Giewontu z 1997 r., by bronić krzyża w urzędach, szpitalach, więzieniach, na polskich drogach. A są u nas ludzie, którzy poniewierają ten krzyż wpisując się w haniebną tradycję i sowietów, i hitlerowców niemieckich. Jak ocenić inaczej niż potworną prowokację wobec nas słowa wpisane w media społecznościowe, kiedy w Wielki Piątek płonął papieski krzyż przed kościołem w Warszawie, a pewna pani napisała "piękny widok"? - mówił hierarcha w kazaniu. Arcybiskup podkreślił, że ważna jest ochrona każdego życia chrześcijańskiego. - Jak można myśleć o tych środowiskach, które panią ginekolog z Oleśnicy chcą uczynić człowiekiem roku? I to w sytuacji zapaści demograficznej? Przerażające żniwo cywilizacji śmierci - ocenił. ZOBACZ: Ksiądz z Sosnowca skazany na więzienie. Prokuratura zapowiada apelację - A jak myśleć o pani Weronice Krawczyk, samodzielnie wychowującej troje dzieci, która w Internecie wskazywała na lekarza nakłaniającego ją do aborcji? Została skazana przez sąd i dopiero prezydent RP od tego wyroku ją ułaskawił. Na szczęście mamy takiego prezydenta, dla którego są ciągle aktualne ważne fundamentalne wartości boże i ludzkie - powiedział abp Jędraszewski. Przed poświęceniem motocykli zwrócił się do uczestników zlotu: - Wasze żelazne rumaki nasuwają wspomnienia historyczne odnoszące się najpierw do naszej husarii, ale także do tych niezłomnych konfederatów barskich, którzy w roku 1768 podjęli, także tu na Jasnej Górze, nierówną walkę o suwerenność Polski chylącej się wtedy ku upadkowi. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński od 2021 roku organizowało wyprawy do miejsc kaźni Polaków na Wschodzie jak Katyń, Charków i Miednoje. Od wielu lat takie rajdy nie są możliwe, organizowane są więc w inne miejsca w Polsce i za granicą związane z martyrologią. Corocznie organizowane są Motocyklowe Zloty Gwiaździste im. Ks. Ułana Zdzisława Peszkowskiego.

mbd / polsatnews.pl