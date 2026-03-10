Papież Leon XIV zdymisjonował biskupa niewielkiej wspólnoty chaldejskiej w San Diego w USA, Emanuela Hanę Shaletę. Duchowny został wcześniej zatrzymany w związku z podejrzeniem kradzieży 250 tysięcy dolarów z funduszy tej kongregacji. O przyjęciu przez papieża jego rezygnacji poinformował we wtorek Watykan.

Papież zdymisjonował biskupa z USA. W tle zarzut kradzieży 250 tys. dol.

Biskup Emanuel Hana Shaleta został zatrzymany 5 marca na lotnisku w San Diego, gdy próbował opuścić Stany Zjednoczone. Według jego adwokata planował podróż do Niemiec.

Jak informuje "New York Post", duchowny miał wcześniej wielokrotnie odwiedzać dom publiczny w Meksyku, który - według śledczych - znajduje się w miejscu znanym z działalności związanej z handlem ludźmi.

Włoska agencja Ansa poinformowała również, że duchownemu postawiono zarzut prania brudnych pieniędzy.

Sprawę nagłośnił katolicki serwis śledczy "The Pillar". Z jego ustaleń wynika, że hierarcha przywłaszczał wpływy z wynajmu nieruchomości należących do Kościoła, a powstały w ten sposób deficyt systematycznie tuszował pieniędzmi z funduszy charytatywnych.

Zgromadzone materiały wskazują na brak rozliczenia kwoty przekraczającej 427 tys. dolarów, choć skala procederu może być znacznie większa - szacuje się, że łączna suma niedoborów może sięgać nawet miliona dolarów.

Biskup nie przyznał się do winy – podały lokalne media w USA.

Zastępca prokuratora okręgowego San Diego Joel Madero przekazał, że do czynów, o które podejrzewany jest duchowny, miało dojść w 2024 roku. Sprawę zgłosił pracownik kościoła, który zauważył brakujące środki.

Watykan poinformował jednocześnie, że papież mianował administratorem apostolskim wspólnoty chaldejskiej biskupa Saada Hannę Siropa.

mbd / polsatnews.pl / PAP