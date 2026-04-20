Dobre wiadomości z Niemiec. Jest nadzieja dla humbaka Timmy'ego
Nie spełniły się przewidywania niemieckich ekspertów głoszone na początku kwietnia. Służby porzuciły wówczas akcję ratunkową, informując, że wielorybowi nie da się już pomóc. Wbrew tej zapowiedzi kolejna próba uwolnienia humbaka, który utknął na mieliźnie w marcu, odbyła się 16 kwietnia. W poniedziałek ogłoszono dobre wieści - Timmy sam zdołał się wydostać.
Humbak Timmy, który pod koniec marca utknął na mieliźnie na Bałtyku u północnych wybrzeży Niemiec, w poniedziałek rano zdołał się uwolnić, w czym pomogły mu podnoszący się poziom wody i silny wiatr. Organizacje pomocowe mają nadzieję, że wielorybowi uda się dopłynąć do Morza Północnego i Atlantyku.
Niemcy. Przełom w sprawie humbaka Timmy'ego
Wielki ssak pod koniec marca utknął na mieliźnie w pobliżu miasta Wismar na północy Niemiec. Dotychczasowe próby uratowania osłabionego i chorego zwierzęcia, m.in. przy użyciu poduszek powietrznych i pontonów, kończyły się niepowodzeniem.
W ostatnich dniach wieloryb wykazywał dużą energię życiową, co dało nadzieję osobom zaangażowanym w pomoc humbakowi, że ten może się uwolnić - podała agencja dpa.
Constanze von der Meden z prywatnej inicjatywy ratunkowej zapewniała, że w takim przypadku zostanie podjęta próba podprowadzenia humbaka na Morze Północne, a potem aż do Atlantyku, czyli jego naturalnego środowiska.
Ostatecznie nie doszedł do skutku plan przymocowania do wieloryba nadajnika GPS - zwierzę odpłynęło z mielizny, nim ustalono rodzaj urządzenia i kleju oraz miejsce umieszczenia na ciele wieloryba.
Dobre wiadomości z Niemiec. Humbakowi udało uwolnić się z mielizny
Losy humbaka, któremu nadano imię Timmy, śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na mieliźnie.
Wieloryb uwolnił się i ponownie wypłynął na wody Bałtyku 26 marca, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, ale później osiadł na mieliźnie w zatoce przy wyspie Poel, na północ od Wismaru.
3 kwietnia służby poinformowały, że nie będą już podejmować dalszych działań, by mu pomóc. Na konferencji prasowej minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus powiedział, że ratownicy "zrobili wszystko, aby dać szansę" wielkiemu ssakowi. Los humbaka nazwał "wyjątkową tragedią".
W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla nich odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożenie stanowi też działalność człowieka.
