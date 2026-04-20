Humbak Timmy, który pod koniec marca utknął na mieliźnie na Bałtyku u północnych wybrzeży Niemiec, w poniedziałek rano zdołał się uwolnić, w czym pomogły mu podnoszący się poziom wody i silny wiatr. Organizacje pomocowe mają nadzieję, że wielorybowi uda się dopłynąć do Morza Północnego i Atlantyku.

Niemcy. Przełom w sprawie humbaka Timmy'ego

Wielki ssak pod koniec marca utknął na mieliźnie w pobliżu miasta Wismar na północy Niemiec. Dotychczasowe próby uratowania osłabionego i chorego zwierzęcia, m.in. przy użyciu poduszek powietrznych i pontonów, kończyły się niepowodzeniem.

W ostatnich dniach wieloryb wykazywał dużą energię życiową, co dało nadzieję osobom zaangażowanym w pomoc humbakowi, że ten może się uwolnić - podała agencja dpa.

Constanze von der Meden z prywatnej inicjatywy ratunkowej zapewniała, że w takim przypadku zostanie podjęta próba podprowadzenia humbaka na Morze Północne, a potem aż do Atlantyku, czyli jego naturalnego środowiska.

Ostatecznie nie doszedł do skutku plan przymocowania do wieloryba nadajnika GPS - zwierzę odpłynęło z mielizny, nim ustalono rodzaj urządzenia i kleju oraz miejsce umieszczenia na ciele wieloryba.

Dobre wiadomości z Niemiec. Humbakowi udało uwolnić się z mielizny

Losy humbaka, któremu nadano imię Timmy, śledzi opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę zauważono w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na mieliźnie.

Wieloryb uwolnił się i ponownie wypłynął na wody Bałtyku 26 marca, m.in. dzięki wykopanemu przy użyciu koparek kanałowi, ale później osiadł na mieliźnie w zatoce przy wyspie Poel, na północ od Wismaru.

3 kwietnia służby poinformowały, że nie będą już podejmować dalszych działań, by mu pomóc. Na konferencji prasowej minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus powiedział, że ratownicy "zrobili wszystko, aby dać szansę" wielkiemu ssakowi. Los humbaka nazwał "wyjątkową tragedią".

W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla nich odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożenie stanowi też działalność człowieka.

