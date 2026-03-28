Humbak znów w tarapatach. Po raz kolejny utknął na mieliźnie
Humbak, który w nocy z czwartku na piątek uwolnił się z mielizny w północnych Niemczech, znów potrzebuje pomocy. Wieloryb zboczył z trasy powrotnej na Morze Północne i ponownie utknął na Bałtyku. Służby podejmują kolejną próbę jego uwolnienia.
ZOBACZ: Zwrot ws. uwięzionego w Niemczech humbaka. Nadchodzą kluczowe godziny
Wieloryb zboczył z trasy, którą musiał pokonać, aby dotrzeć na Morze Północne. Dziennik "Bild" przekazał, że świadkowie w sobotę rano zauważyli grzbiet zwierzęcia wystający z Bałtyku.
Służby ruszyły na pomoc uwięzionemu wielorybowi. Eksperta Greenpeace przekazała "Bildowi", że wieloryb utknął i oddycha, ale nieznany jest na razie jego dokładny stan.
Niemiecka gazeta poinformowała, że dojdzie do kolejnej próby uwolnienia wieloryba. Przypomnijmy, że w poniedziałek humbak ugrzązł na mieliźnie w Timmendorfer Strand.
Piętnastometrowe zwierzę walczyło o życie, ratownicy próbowali zachęcać je do ruchu m.in. poprzez trąbienie, bębnienie i okrzyki. Młody humbak reagował na nie i sam wydawał głośne okrzyki.
ZOBACZ: Służby ratują humbaka. Ciężki sprzęt w akcji ratunkowej na Bałtyku
Młody humbak, czyli długopłetwiec oceaniczny (Megaptera novaeangliae), zdołał wpłynąć na Bałtyk w nocy z czwartku na piątek dzięki kanałowi wykopanemu przez niemieckie służby - podała agencja dpa.
Przełomowy okazał się czwartek, kiedy zdecydowano, by koparki wykopały na mieliźnie kanał o długości około 50 metrów, szerokości sześciu metrów i głębokości 1,2 metra. Pogłębienie terenu pod głową ssaka umożliwiło humbakowi powolne przemieszczanie się w stronę głębszych wód.
