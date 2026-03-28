Humbak, który przez kilka dni przebywał uwięziony na mieliźnie u wybrzeży Niemiec i uwolnił się z niej w nocy z czwartku na piątek, znów potrzebuje pomocy.

Wieloryb zboczył z trasy, którą musiał pokonać, aby dotrzeć na Morze Północne. Dziennik "Bild" przekazał, że świadkowie w sobotę rano zauważyli grzbiet zwierzęcia wystający z Bałtyku.

Służby ruszyły na pomoc uwięzionemu wielorybowi. Eksperta Greenpeace przekazała "Bildowi", że wieloryb utknął i oddycha, ale nieznany jest na razie jego dokładny stan.

Niemiecka gazeta poinformowała, że dojdzie do kolejnej próby uwolnienia wieloryba. Przypomnijmy, że w poniedziałek humbak ugrzązł na mieliźnie w Timmendorfer Strand.

Piętnastometrowe zwierzę walczyło o życie, ratownicy próbowali zachęcać je do ruchu m.in. poprzez trąbienie, bębnienie i okrzyki. Młody humbak reagował na nie i sam wydawał głośne okrzyki.

Młody humbak, czyli długopłetwiec oceaniczny (Megaptera novaeangliae), zdołał wpłynąć na Bałtyk w nocy z czwartku na piątek dzięki kanałowi wykopanemu przez niemieckie służby - podała agencja dpa.

Przełomowy okazał się czwartek, kiedy zdecydowano, by koparki wykopały na mieliźnie kanał o długości około 50 metrów, szerokości sześciu metrów i głębokości 1,2 metra. Pogłębienie terenu pod głową ssaka umożliwiło humbakowi powolne przemieszczanie się w stronę głębszych wód.

