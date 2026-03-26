Służby ratują humbaka. Ciężki sprzęt w akcji ratunkowej na Bałtyku

Do akcji zaangażowano kilka koparek, które mają wykopać przed głową ssaka kanał o długości około 50 metrów, szerokości sześciu metrów i głębokości 1,2 metra. Prace utrudniają jednak wiatr i prądy morskie.

Ekspertka ds. wielorybów z Instytutu Badań Przyrody Lądowej i Wodnej (ITAW) Stephanie Gross wyjaśniła, że choć zwierzę wykazuje chęć do poruszania się, budowa kanału napotyka trudności techniczne. W mętnej wodzie operatorzy mają ograniczoną widoczność, dlatego planowane jest oznaczenie toru bojami. Do działań włączono także drugą koparkę, która przygotowała rampę umożliwiającą zbliżenie się do zwierzęcia - przekazała.

Z szacunków wynika, że humbak jest większy, niż początkowo sądzono - ma prawdopodobnie od 12 do 15 metrów długości i waży około 15 ton. Jego rozmiary dodatkowo utrudniają akcję ratunkową. Ponadto, w przeciwieństwie do Morza Północnego, w Bałtyku brak wyraźnych pływów, które mogłyby pomóc w naturalnym przemieszczeniu zwierzęcia na głębsze wody.

Młody humbak utknął na mieliźnie. Podano jego stan

Jak poinformowano, w czwartek rano humbak reagował na zbliżanie się ludzi głośnym sapaniem i gwałtownymi ruchami. Ocena przeprowadzona przez nurka wskazuje, że jego stan jest stosunkowo dobry. Według policji humbak został zauważony w nocy z niedzieli na poniedziałek u wybrzeży dzielnicy Niendorf w Timmendorfer Strand. W poniedziałek rano dostrzeżono go na piaszczystej mieliźnie. Nadal nie wiadomo, dlaczego zwierzę znalazło się w tym rejonie.

Dotychczasowe próby uwolnienia humbaka nie przyniosły skutku. We wtorek nie powiodła się akcja z użyciem małej koparki ssącej, ponieważ, jak wyjaśnili eksperci ITAW, piasek okazał się zbyt twardy. Wcześniej udało się wprawdzie obrócić zwierzę w stronę głębszego toru wodnego, ale nie zdołało się ono uwolnić.

Nie powiodły się także próby wywołania fal przez łodzie policyjne, które miały pomóc humbakowi wydostać się z płycizny. Działania te przerwano, by nie narażać zwierzęcia na dodatkowy stres. Nie spełniły się również nadzieje, że wieloryb uwolni się sam podczas nocnego przypływu z poniedziałku na wtorek.

Eksperci zwracają uwagę, że przypadki wyrzucania wielorybów na brzeg stają się coraz częstsze. Organizacja ITAW poinformowała w ubiegłym roku, że światowa populacja humbaków stale rośnie, m.in. dzięki zawieszeniu polowań. Niewykluczone też, że uwięziony w Timmendorfer Strand humbak to ten sam osobnik, którego od marca widywano w porcie w Wismarze w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

