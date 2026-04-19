Władze Tomska, miasta w azjatyckiej części Rosji, zdemontowały pomnik ofiar represji politycznych, poświęcony Polakom, Litwinom, Łotyszom, Estończykom i Kałmukom - poinformował w niedzielę niezależny rosyjski portal Nowaja Gazieta Jewropa.

Rosja. W Tomsku zdemontowano pomnik poświęcony m.in. Polakom

Skwer Pamięci, zlokalizowany w centrum miasta, został ogrodzony, a następnie otoczony przez funkcjonariuszy w celu usunięcia kamieni tworzących pomnik.

Według relacji świadków, na które powołała się Nowaja Gazieta Jewropa, policja ma zabraniać fotografowania prac i legitymować osoby próbujące łamać ten zakaz.

Ksenia Fadiejewa, była współpracowniczka lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, zmarłego w 2024 roku w kolonii karnej, napisała na Telegramie, że na miejscu skweru znajdowało się niegdyś więzienie NKWD. W czasie prac archeologicznych znaleziono tam ślady masowych pochówków.

Tomsk to nie pierwszy taki przypadek. Rosjanie usuwają polskie pomniki

Skwer Pamięci w Tomsku został otwarty w 1992 roku z inicjatywy administracji miasta i Stowarzyszenia Memoriał.

Jak zauważyła Aleksandra Poliwanowa z Memoriału, polskie miejsca pamięci w Rosji znajdują się wśród tych, które po 2022 roku ucierpiały najbardziej.

- W wielu miastach pomniki zostały praktycznie usunięte, zdemontowane. (...) Pomnik polskich zesłańców usunięto w Buriacji. Pomniki - polski i litewski - usunięto w Piwowarisze, w obwodzie irkuckim. (Inne miejsca to - red.) Pietrozawodsk, Workuta, Petersburg, Szlisselburg, Galaszor, Jakuck, Tomsk, Biełostok w obwodzie tomskim - informowała działaczka w lutym.

Zdemontowane tablice na polskim cmentarzu w Katyniu

W listopadzie 2025 roku usunięte zostały także płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, a kilka miesięcy wcześniej to samo uczyniono w Miednoje.

Memoriał - którego pełna nazwa brzmi Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Charytatywne i Obrony Praw Człowieka - powstał w latach 80. XX wieku jako zrzeszenie niezależnych organizacji.

Przez kolejne ponad trzy dekady Memoriał zajmował się badaniem represji politycznych w ZSRR - także wobec Polaków, w tym zbrodni katyńskiej. 9 kwietnia rosyjski Sąd Najwyższy uznał Memoriał za organizację ekstremistyczną.

