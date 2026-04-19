"Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia działań w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu w woj. dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim" - przekazał w sobotę resort spraw wewnętrznych.

W związku z prognozami, w celu omówienia bieżącej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej wojewodowie oraz przedstawiciele służb spotkali się z wiceministrem Wiesławem Leśniakiewiczem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Odprawa w RCB. Ustalenia ws. sytuacji pogodowej

Po naradzie w RCB Wiesław Leśniakiewicz przekazał poczynione ustalenia. Zapowiedział, że około godz. 11:00 można spodziewać się korekty prognoz, a opady mają się rozkładać na dwie doby.

Wiceminister poinformował też, że w drugim stopniu zagrożenia będzie część woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Służby są w gotowości, a mieszkańcy obszarów, na których obowiązują ostrzeżenia, otrzymają alerty RCB.

Jak wskazał Leśniakiewicz, jeśli zajdzie taka potrzeba, wsparcia będą mogły udzielić dodatkowe zespoły. Wiceminister przekazał dobre wieści, informując, że sytuacja hydrologiczna nie powinna się pogorszyć i nie przewiduje się zagrożenia powodziowego.

Ostrzeżenia IMGW. Alerty I i II stopnia

W sobotę ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji poinformowało o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW.

"Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Mogą mieć one natężenie umiarkowane, a okresami nawet silne. Możliwe są także burze. Ostrzeżenie potrwa od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek" - przekazał resort.

W komunikacie wyszczególniono, że alert dotyczy województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części woj. wielkopolskiego. Wysokość opadów może wynieść od 40 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm.

Z kolei ostrzeżenie przed opadami I stopnia zostało wydane dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w woj. wielkopolskim. Prognozowana wielkość opadów może wynieść od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.

