W pierwszym z alertów wskazano, że w dniach 16-19 kwietnia na obszarze województwa lubelskiego prowadzone będą zrzuty przynęt zawierających szczepionkę dla lisów.

Z kolei drugi komunikat dotyczy województwa podkarpackiego, gdzie akcja potrwa dłużej - od 16 do 25 kwietnia.

Alert RCB - co oznacza dla mieszkańców?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczepionki są umieszczone w specjalnych kapsułkach, które mogą zostać znalezione w lasach, na polach czy terenach zielonych.

W komunikacie podkreślono: Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do nich zwierząt.

Eksperci przypominają, że akcje doustnego szczepienia lisów są standardową metodą walki z wścieklizną - groźną chorobą wirusową, która może być śmiertelna zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Przynęty są przygotowane tak, by były atrakcyjne dla dzikich lisów, ale kontakt człowieka z kapsułką może być niebezpieczny.

W przypadku przypadkowego kontaktu z przynętą zaleca się dokładne umycie rąk i skontaktowanie się z lekarzem lub lokalnymi służbami sanitarnymi.

RCB przypomina również, aby podczas spacerów szczególnie pilnować zwierząt domowych i nie pozwalać im na podnoszenie znalezionych przedmiotów.

