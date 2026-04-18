Zacharowa o II wojnie światowej. Polska na "liście współwinnych"

Polska znalazła się na liście krajów, które zdaniem rzeczniczki rosyjskiego MSZ wspierały niemieckie siły podczas II wojny światowej - przekazała rosyjska agencja TASS. - Ten temat bynajmniej nie jest zamknięty - przekonywała Marija Zacharowa w wywiadzie, nawiązując do Dnia Pamięci Ofiar Narodu Radzieckiego, który odbędzie się 19 kwietnia.

Portret Mariji Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego MSZ.
- Kwestia odpowiedzialności za zbrodnie dokonane na narodzie radzieckim nie została zamknięta, a eksperci prawni kontynuują swoją pracę - oznajmiła w wywiadzie udzielonym agencji TASS rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa

 

Dodała, że w tym kontekście można wymienić szereg krajów. Na liście znalazła się nie tylko Polska, lecz także Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Austria, Łotwa, Francja i Czechy.

- Jeśli chodzi o odpowiedzialność, to oczywiście kwestia dla ekspertów prawnych i prawników. Ten temat bynajmniej nie jest zamknięty. Należy pamiętać i zrozumieć, że decyzja o uznaniu okrucieństw popełnionych na ludności cywilnej, jeńcach wojennych - których naziści zabijali (...) - nie kończy się na tej decyzji - powiedziała Zacharowa.

 

Podkreśliła też, że "prawnicy krajowi kontynuują tę żmudną pracę". Rzeczniczka przywołała następnie oświadczenie Dumy Państwowej, wydane 22 marca 2023 roku.

 

W dokumencie zawarto słowa o "oddziałach zbrojnych utworzonych na terytorium Belgii, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Finlandii i innych krajów, a także o indywidualnych ochotnikach z Austrii, Łotwy, Polski, Francji i Czech, a także o zdrajcach spośród mieszkańców terytoriów okupowanych, którzy złożyli przysięgę wierności reżimowi nazistowskiemu". 

Komentarz Zacharowej padł w związku ze zbliżającym się Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Radzieckiego, który odbędzie się 19 kwietnia. Decyzję o ustanowieniu takiej daty Władimir Putin podjął w grudniu 2025 roku.

 

"Wybór daty ma uzasadnienie historyczne: 19 kwietnia 1943 r. wydano Dekret nr 39 - pierwszy akt prawny oficjalnie dokumentujący celową i szeroko zakrojoną politykę nazistów i ich wspólników" - podała agencja TASS.

 

Maria Literacka / polsatnews.pl
