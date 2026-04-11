Donald Tusk, który przemawiał w sobotę na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej, stwierdził, iż Władimir Putin uderza w Europę i samą Polskę na pięć różnych sposób. Pierwszym z nich jest próba rozbicia i osłabienia Unii Europejskiej. - Takie klasyczne szczucie na UE, które organizują ludzie służący interesom Rosji, także tutaj w Polsce. Jesteśmy tego świadkami każdego dnia - powiedział premier.

ZOBACZ: Politycy PiS w Budapeszcie. Poparcie dla Orbana i spotkanie z Ziobrą



Kolejnymi elementami rosyjskiej polityki jest - według szefa rządu - "szczucie na Ukrainę" oraz próby skonfliktowania naszego kraju z Niemcami. - Nie ma ważniejszego punktu w piątce Putina niż rozbicie solidarności polsko-ukraińskiej - uznał.

"Piątka Putina i piątka Kaczyńskiego". Tusk ostro podczas Rady Krajowej KO

Rosja w ocenie Tuska działała także aktywnie na rzecz zablokowania środków na zbrojenia oraz niszczenia instytucji państwa demokratycznego. Według niego działania Kremla składające się na piątkę Putina są tożsame z polityką prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. - To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego - porównał premier.

- Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj pięć punktów z nowej piątki Kaczyńskiego? Atak na Unię Europejską, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. To jest piątka Putina i piątka Kaczyńskiego - wyliczył lider KO.

ZOBACZ: Twarda deklaracja Rosji, stawiają się Amerykanom. "To nie wchodzi w grę"

Według niego "to jest ten putinowski front". - Wszędzie zobaczycie te same twarze, te same nazwiska, te same pieniądze i ci sami Rosjanie za plecami. Czy to jest wsparcie dla AfD w Niemczech, czy dla radykalnej prawicy we Francji, czy to był brexit i dzisiaj wsparcie dla prawicowych radykałów Wielkiej Brytanii, czy to są Węgry - wymieniał szef rządu.

Donald Tusk o rosyjskich wpływach w Europie i Polsce. "Zdrada jest zdradą"

Według premiera w całej Europie widoczne są ślady działalności rosyjskiej sieci wpływów, czego przykładem jest sytuacja w Budapeszcie. Premier zwrócił uwagę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydent są przychylni rządowi Viktora Orbana, który otwarcie współpracuje z Rosją.

- Nie tylko w Polsce zaczynamy mieć już wszyscy, mam nadzieję, świadomość jak wysoka jest ta stawka i kto stoi na drodze do Polski w pełni bezpiecznej i silnej. Ten putinowski front i tutaj też zobaczymy Kaczyńskiego, Nawrockiego, Konfederację w tej aktywności rosyjskiej w Europie - powiedział premier.

- Wszędzie tam, gdzie widzimy realizację politycznych interesów Putina i Moskwy, także w Budapeszcie, pojawiają się ludzie Kaczyńskiego, Nawrockiego, Mentzena. Oni wszędzie tam są, gdzie chce tego Putin - stwierdził Tusk.

ZOBACZ: Kryptowaluty, politycy, przelewy i fundacje. Tusk o ustaleniach ABW

- Mnie zupełnie nie interesuje czy zdrada ma oblicze głupca, czy zdrada ma oblicze sprzedawczyka, oblicze agenta, bo zdrada jest zdradą. To jest zdrada polskich interesów narodowych - stwierdził Donald Tusk.

Koalicja przed wyborami w 2027 r. Donald Tusk postawił warunek

Donald Tusk zapewnił, że przed wyborami w 2027 r. jest otwarty na współpracę z każdą z partii, które tworzą koalicję rządzącą. Premier postawił jednak jeden warunek dla dalszej współpracy.

- Jedynym warunkiem jest to, że nie atakujemy siebie nawzajem - powiedział premier.

- Jako cała Koalicja Obywatelska będziemy otwarci do ostatniego dnia na każdą propozycję, każdy pomysł, każdą formę współpracy, która pomoże nam zatrzymać zło, które czai się za naszą granicą. Zło, które czai się niemalże w każdym kraju Europy i świata - powiedział Donald Tusk podczas Rady Krajowej KO.

Sobotnia Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybierze nowych wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii. Będzie to zwieńczenie przeprowadzanych od połowy stycznia wyborów wewnętrznych w ugrupowaniu - pierwszych po tym, jak PO połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni