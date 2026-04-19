W środę Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu stowarzyszenia Rozwój Plus. "Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski" - przekazał były premier.

W czwartek rzecznik partii Rafał Bochenek skomentował ten ruch, mówiąc, że stowarzyszenie Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne. Były szef rządu stwierdził w odpowiedzi, że nie zamierza wycofywać się ze swojej decyzji. Sytuacja zrodziła napięcia wśród członków partii.

Mateusz Morawiecki zakłada Rozwój Plus. W PiS wrze

Stanowcza wymiana zdań, która przebiegła w piątek między politykami ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, zaczęła się od wpisu Marcina Horały, który skomentował dwa wywiady - pierwszego udzielił Mateusz Morawiecki w RMF FM, drugiego Patryk Jaki w TV Republika.

"Widać jak na dłoni kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu" - napisał Horała we wpisie zamieszczonym na X.

Dziś w mediach dwa wywiady wiceprezesów PiS. Poranny @MorawieckiM w @Rozmowa_RMF i wieczorny @PatrykJaki w @RepublikaTV Polecam odsłuchanie obydwu jeden po drugim i samodzielne wyrobienie sobie opinii.



Widać jak na dłoni kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować… — Marcin Horała (@mhorala) April 18, 2026

Napięta atmosfera w PiS po decyzji Morawieckiego. "Co to ma być?"

Horale odpowiedział następnie Bocheński. "Co to ma być?" - zapytał, zarzucając adresatowi obrażanie Jakiego po wywiadzie, w którym przecież nawoływał do uszanowania woli prezesa partii. Podkreślił przy tym, że do założenia stowarzyszenia doszło bez zgody Jarosława Kaczyńskiego.

"Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało? (...) Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji Pana Prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości?" - napisał Bocheński.

Sorry @mhorala.

Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w @pisorgpl, a teraz udajesz, że nic się nie stało?

Założyliście polityczne stowarzyszenie i je ogłosiliście, nie tylko bez zgody, ale i wbrew woli naszego lidera Pana Prezesa… https://t.co/vPJkzyWsdZ — Tobiasz Bocheński (@TABochenski) April 18, 2026

Jako ostatni do sporu odniósł się Morawiecki, zamieszczając w serwisie X krótki wpis. "Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia. Spokojnego wieczoru wszystkim!" - napisał były szef rządu.

