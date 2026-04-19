Politycy PiS nie przebierali w słowach ws. Morawieckiego. "Ty mówisz o lojalności?"
Dwa wywiady wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, komentarz posła Marcina Horały, odpowiedź europarlamentarzysty Tobiasza Bocheńskiego, a na koniec lakoniczny wpis Mateusza Morawieckiego, który założeniem stowarzyszenia Rozwój Plus wywołał w partii skrajne reakcje. Ostatnie wypowiedzi polityków PiS obrazują burzę, którą spowodowała środowa decyzja byłego premiera.
W środę Mateusz Morawiecki poinformował o utworzeniu stowarzyszenia Rozwój Plus. "Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski" - przekazał były premier.
W czwartek rzecznik partii Rafał Bochenek skomentował ten ruch, mówiąc, że stowarzyszenie Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne. Były szef rządu stwierdził w odpowiedzi, że nie zamierza wycofywać się ze swojej decyzji. Sytuacja zrodziła napięcia wśród członków partii.
Mateusz Morawiecki zakłada Rozwój Plus. W PiS wrze
Stanowcza wymiana zdań, która przebiegła w piątek między politykami ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, zaczęła się od wpisu Marcina Horały, który skomentował dwa wywiady - pierwszego udzielił Mateusz Morawiecki w RMF FM, drugiego Patryk Jaki w TV Republika.
"Widać jak na dłoni kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu" - napisał Horała we wpisie zamieszczonym na X.
Napięta atmosfera w PiS po decyzji Morawieckiego. "Co to ma być?"
Horale odpowiedział następnie Bocheński. "Co to ma być?" - zapytał, zarzucając adresatowi obrażanie Jakiego po wywiadzie, w którym przecież nawoływał do uszanowania woli prezesa partii. Podkreślił przy tym, że do założenia stowarzyszenia doszło bez zgody Jarosława Kaczyńskiego.
"Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało? (...) Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji Pana Prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości?" - napisał Bocheński.
Jako ostatni do sporu odniósł się Morawiecki, zamieszczając w serwisie X krótki wpis. "Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia. Spokojnego wieczoru wszystkim!" - napisał były szef rządu.
