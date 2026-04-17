W piątek, podczas konferencji prasowej, premier Donald Tusk pytany był o to, jak ocenia założenie przez Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus oraz szanse, aby dotarło ono do centrowych wyborców. - Jeśli dobrze usłyszałem, to pan Morawiecki założył stowarzyszenie Rozbój Plus, tak? - pytał retorycznie Tusk.

- Ta nazwa byłaby dość adekwatna, podobno poseł PiS Marcin Horała ją wymyślił, Michał Dworczyk ją przemailował, Morawiecki ją zaakceptował. Znając działalność tych panów, to ta literówka - stowarzyszenie Rozbój Plus, bardzo adekwatnie oddaje charakter tej grupy, tego środowiska - mówił premier Tusk.

Dodał, że nie ma ochoty analizować, czy założenie stowarzyszenia przez Morawieckiego, to jest tylko "ustawka z Jarosławem Kaczyńskim, żeby tak namieszać", czy też "to jest realny konflikt".

Premier ocenił jednocześnie, że Kaczyński "kompletnie stracił już kontrolę nad tym, co się dzieje". - Tam chyba wszyscy czekają na ten moment, kiedy będzie wiadomo, że można już dzielić to, co po PiS-ie zostanie - stwierdził szef rządu.

- Natomiast pomysł, że pan Morawiecki, pan Horała, pan Dworczyk to będzie teraz umiarkowane centrum - zaraz przebiorą się w niebieskie t-shirty z żółtymi gwiazdkami, a pan Morawiecki może nawet będzie się chwalił tym, że był moim niezbyt udolnym, ale jednak doradcą, kiedy pierwszy raz byłem premierem - wszystko jest możliwe. Nie wiem, czy bardziej jest to żenujące, czy śmieszne - stwierdził Tusk.

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym - jak mówił - "nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna".

Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS z Morawieckim, podczas którego omówili oni m.in. sytuację wewnątrz ugrupowania. Według informacji PAP spotkanie miało na celu "zdyscyplinowanie" b. premiera, którego działania w ostatnim czasie - jak mówiono w PiS - nie współgrały z linią partii.

