Burza w studiu Polsat News. "Niech pan się wytłumaczy"

Gorący spór w programie "Śniadanie Rymanowskiego". Prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach doprowadziło do starcia między Robertem Kropiwnickim z Koalicji Obywatelskiej a Witoldem Tumanowiczem z Konfederacji. W tle padły poważne oskarżenia o branie pieniędzy od giełdy kryptowalut.





Dyskusję rozpoczął wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który skrytykował decyzję prezydenta o zawetowaniu przepisów. - Ustawa o kryptowalutach miała uchronić Polaków przed oszustami. Weto spowodowało, że oszuści mogą wyjść na żer - przekonywał, dodając, że liczba poszkodowanych sięga już 57 tys. osób. Zgorzelski uderzył też w powiązania giełdy Zonda Crypto z politykami i sportowcami, twierdząc, że "za całą tą firmą stoi ruska mafia i ruskie służby".

Prawdziwa burza wybuchła jednak, gdy do głosu doszli politycy KO i Konfederacji. Punktem zapalnym stało się przypomniane w studiu nagranie z Rafałem Trzaskowskim z kampanii wyborczej, na którym urzędujący prezydent Warszawy mówił: - Żadnych regulacji. Państwo powinno się odczepić od ludzi, którzy inwestują.

- Niech pan coś o wecie powie - odpowiedział na materiał Robert Kropiwnicki.

- Niech pan się wytłumaczy, czy prezydent Trzaskowski kłamał w kampanii wyborczej. Zawetowałby dokładnie tak samo te ustawy - odparł się poseł Konfederacji.

Tumanowicz argumentował, że ustawa rządowa była "po prostu zła" i wprowadzała "zbędne nadregulacje". Przekonywał, że Sejm powinien zająć się projektem autorstwa Konfederacji, który wdraża unijną dyrektywę MiCA w sposób mniej restrykcyjny. - Wy chcecie tylko i wyłącznie zbijać kapitał polityczny. Was nie interesują klienci - zarzucił rządzącym.

Po chwili głos ponownie zabrał Kropiwnicki. - Ustawa dałaby możliwość kontrolowania przez KNF giełdy, brania dokumentów i wydawania ostrzeżeń. A wy braliście kasę - grzmiał poseł KO. - To, że pana kolega klubowy wziął dziesiątki tysięcy złotych od Zondy... Naprawdę, to ma znamiona korupcji politycznej i uważam, że tym się powinna zająć za chwilę prokuratura - dodał Kropiwnicki.

W dyskusji przewijał się również wątek Zbigniewa Ziobry oraz Przemysława Wiplera. Według przytaczanych przez Kropiwnickiego informacji, na fundacje związane z tymi politykami miały wpłynąć znaczne kwoty od podmiotów z branży kryptowalut. Tumanowicz konsekwentnie odpierał te ataki, twierdząc, że rządzący jedynie "wrzucają po raz kolejny ustawę w tym samym kształcie", zamiast szukać porozumienia.

Do dyskusji włączyła się Joanna Wicha (Nowa Lewica), która nie kryła sceptycyzmu. - Mnie się ta Zonda Crypto kojarzy z "Zombie Crypto". Trudno mi sobie wyobrazić, że daję swoje pieniądze zupełnie w ciemno i nie ma nad tym kontroli państwa. Odrzucenie tej ustawy sprawia, że nasz rynek jest wolny dla zagranicznych rynków, a my nie mamy nad tym kontroli. To jest fatalne - oceniła posłanka.

Na zarzuty premiera i koalicji rządzącej odpowiedział Michał Wójcik z PiS. - To jest kłamstwo. Tak samo prawdziwe jak to zdanie, że po prostu "zondzi". Taki zamach na ortografię, jeden z kolejnych zamachów tej władzy - mówiłł polityk. Wypowiedział posła PiS to nawiązanie do wpisu premiera: "Zonda zondzi w PiS-e".

Wójcik przekonywał, że Zbigniew Ziobro nie otrzymał żadnych środków od giełdy, a firma wspierała wiele inicjatyw, jak fundację Jerzego Owsiaka czy kluby piłkarskie. - Donald Tusk sugeruje, że wzięliśmy jakieś pieniądze. Sprawdziliśmy to. Podpisałem się pod poprawką, która w Sejmie upadła, a potem identyczną poprawkę złożyli senatorowie KO i sam Donald Tusk za nią głosował - argumentował Wójcik.

Pytany o dalsze kroki Karola Nawrockiego, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda, stwierdził, że jeśli nie będzie konstruktywnej inicjatywy ze strony rządu, głowa państwa może złożyć własny projekt. Współpracownik prezydenta zauważył jednak, że proponowane dotąd regulacje i tak nie rozwiązałyby problemów, które dzieją się na rynku dzisiaj, bo działałyby tylko na przyszłe podmioty pod kontrolą KNF.

