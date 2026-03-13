"Ja sobie z tym poradzę". Tusk o prezydencie Nawrockim

Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o programie SAFE wywołało reakcję Donalda Tuska, który zwołał w piątek nadzwyczajne posiedzenie rządu. W jego trakcie przyjęto uchwałę, na podstawie której zrealizowany zostanie program Polska Zbrojna, mający związek z mechanizmem SAFE.

Premier pytany o decyzję Nawrockiego na antenie TVP Info stwierdził, że "sprawa ma fundamentalne znaczenie", bo - w jego ocenie - pokazuje pewien kierunek obrany przez polityków prawicy.

Tusk o ruchu prezydenta. "Nie chodzi o samo weto"

- Nie chodzi o samo weto prezydenta, ale o to, czy jest się czego bać. (...) To weto prezydenta to jest może nie finalny, ale kluczowy etap tego wielkiego zwrotu jakiego dokonał prezes Kaczyński i który poprowadził jak za rączkę prezydenta Nawrockiego w stronę zakwestionowania wielkiego projektu - stwierdził szef rządu.

Jego zdaniem to prezes PiS "nadał ton" narracji skierowanej przeciwko europejskiemu programowi SAFE. Podkreślił, że podczas spotkań z prezydentem nie zauważył, aby był on przeciwny tej pożyczce.

- Ta kampania antyeuropejska, przeciwko tej autonomii i suwerenności Polski, jeśli chodzi o własne zbrojenia, którą rozpoczął Kaczyński, postawiła też prezydenta w takiej sytuacji bez wyjścia - ocenił Tusk.

"Wstęp do polexitu". Tusk o kursie obranym przez opozycję

- Problem mamy także z pewnym zestawem poglądów, jaki reprezentuje prezydent Nawrocki i niestety już cała opozycja, bo to jest i Konfederacja, i Braun, i PiS, i prezydent Nawrocki - kontynuował.

W opinii premiera ci, którzy mówią, że kurs obrany przez prawicę to "wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji".

- Ja nie jestem histerykiem, ale pamiętam dokładnie te punkty zwrotne w historii Polski. Miałem zaszczyt uczestniczyć w wielu tych działaniach. Pamiętam premiera Bieleckiego, który podjął decyzję, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Pamiętam, kiedy jeszcze premier Mazowiecki, z wielką wyobraźnią polityczną, wsparł ideę zjednoczenia Niemiec. I pamiętam jak Niemcy walczyły o to, by Polska możliwie szybko trafiła do Unii Europejskiej. Pamiętam wielką zgodę narodową, kiedy wchodziliśmy do NATO. To były te wielkie zdarzenia, które uczyniły Polskę bezpieczną - powiedział Tusk.

- I dzisiaj mamy naprzeciwko mnie gości, którzy stają na głowie, żeby te fundamenty polskiego bastionu, tej twierdzy bezpieczeństwa, wywrócić do góry nogami - stwierdził premier.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni