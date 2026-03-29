Politycy zaproszeni do programu "Śniadanie Rymanowskiego" dyskutowali o zmianach w prawie, które mają zagwarantować obniżenie cen na stacjach benzynowych. Rozwiązanie przyjęte przez większość parlamentarną krytykowali przedstawiciele opozycji.

- Donald Tusk już obiecywał benzynę za 5,19. No przepraszam, ale ta wojna w Zatoce Perskiej kiedy wybuchła? (...). A teraz przyjrzyjmy się temu co dziś. Ceny hurtowe od czwartku rosną o 300 zł - mówił poseł PiS Łukasz Schreiber.

Polityk przekonywał, że ustawa została wprowadzona za późno, dopiero miesiąc po wybuchu wojny w Iranie, która doprowadziła do skoku notowań ropy i gazu. - W trakcie tej bezczynności złupiliście Polaków na 2 miliardy złotych - tłumaczył.

"Spóźnione o miesiąc". Spór polityków o obniżkę cen paliw

W podobnym tonie wypowiadał się doradca prezydenta Karola Nawrockiego Alvin Gajadhur, który mówił, że w tej sprawie liczył się czas. - Prezydent jest przeciwko drożyźnie i natychmiast podpisał ustawę - podkreślił.

Również przedstawicielka Konfederacji wyraziła niezadowolenie z powodu długiego czasu oczekiwania na działanie rządu ws. cen paliw.

- Fakt jest taki, że te działania zaproponowane przez polski rząd, przez premiera Donalda Tuska są spóźnione o miesiąc. To znaczy wojna na Bliskim Wschodzie trwa już cztery tygodnie i od wielu tygodni mamy tutaj do czynienia ze wzrostem cen. Dopiero teraz jest jakakolwiek, jakiekolwiek działanie, jakakolwiek interwencja rządu. Naprawdę przez cztery tygodnie nie było czasu na przygotowanie ustawy? - pytała retorycznie Anna Bryłka.

Wyjaśniła również dlaczego jej partia nie poparła wprowadzenia maksymalnych cen paliw na czas trwania kryzysu.

- Natomiast wprowadzenie ceny maksymalnej to jest jedna wielka niewiadoma. To grozi między innymi tym, że nikt nie będzie sprzedawał paliwa powyżej ceny w jakiej ją zakupił. No po prostu to jest coś naturalnego. No i teraz to nie zostało poddane żadnym konsultacjom społecznym. Nie wiemy jakie będą jej konsekwencje. Dlatego my jako jedyny klub w polskim sejmie głosowaliśmy przeciwko tej ustawie Ona powoduje drastyczne przejście z gospodarki rynkowej do gospodarki centralnie sterowanej - powiedziała eurodeputowana.

Politycy rządu bronią zmian w przepisach

Będący w studiu polityk KO wyraził natomiast pogląd, że zarówno obniżka podatków na paliwa, jak i wprowadzenie ceny maksymalnej, to dobre rozwiązania.

- Dzisiaj te rozwiązania, które wprowadziliśmy mają przede wszystkim jedno na celu, żeby na stacjach benzynowych benzyna była tańsza. I tak będzie od wtorku. W poniedziałek będą wydane już pierwsze informacje o tej scenie maksymalnej, bo ten mechanizm ma właśnie chronić konsumentów i kierowców tankujących na stacjach, a nie tych, którzy handlują benzyną - przekonywał poseł Paweł Bliźniuk.

Podobnego zdania była wiceminister edukacji z ramienia Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz.

- Myślę, że każdy z krajów podejmował decyzję na podstawie analiz sytuacji bieżącej. Zależało nam bardzo rzeczywiście, żeby przed świętami te obniżki miały miejsce (...) szczególnie święta są takim czasem, w którym potrzebujemy pieniędzy, ale nie uważam, żeby to działo się za późno - powiedziała.

Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz odniósł się natomiast do zarzutów opozycji. Stwierdził, że są one ze sobą sprzeczne.

- Opozycja mówi, że coś jest robione na szybko. Jakbyśmy nic nie zrobili, to by powiedzieli, że nie zrobiliśmy nic. Jeżeli dajemy cenę maksymalną, oni mówią, że źle - wyliczał polityk. Stwierdził, że zarzuty o pisaniu prawa na kolanie są absurdalne, a przyjęte przepisy dobrze posłużą Polakom.

