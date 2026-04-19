Partia byłego prezydenta Bułgarii zdobyła w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych 38,7 proc. głosów - wynika z sondaży exit poll ośrodka Miara. Jeśli w kolejnych sondażach nie zajdą widoczne zmiany, będzie to jeden z najlepszych wyników ugrupowania od lat.

- Zrobimy wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii - powiedział Radew w pierwszym komentarzu powyborczym.

Wybory parlamentarne w Bułgarii. Prawicowa koalicja wygrywa

Były prezydent Bułgarii zadeklarował, że jest gotów współpracować z prozachodnią koalicją Kontynuujemy Zmiany – Demokratyczna Bułgaria, która uzyskała 13,1 proc. głosów, zajmując w wyborach trzecie miejsce. Zapewnił, że jest otwarty na różne opcje, aby "Bułgaria miała stabilny rząd".

Na drugim miejscu w niedzielnych wyborach znalazła się centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 14,8 proc. poparciem, a na trzecim centrowa i prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria z 13,1 proc.

Do parlamentu wejdą również DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego z wynikiem 9,2 proc., nacjonalistyczne Odrodzenie, które uzyskało 5,3 proc., a na progu wyborczym znalazła się Bułgarska Partia Socjalistyczna z 4 proc. głosów.

O godzinie 19 frekwencja wyborcza wyniosła około 47 proc.

"Nowy Orban" na czele rządu w Bułgarii. Wsparł Moskwę w wojnie z Ukrainą

Ruman Radew to eurosceptyczny były pilot myśliwca, który sprzeciwia się wojskowemu wsparciu dla Ukrainy i jest uważany za polityka o prorosyjskich sympatiach. Między innymi dlatego eksperci specjalizujący się w polityce międzynarodowej nazywają go "nowym" lub "drugim Orbanem".

W okresie kampanii wyborczej Postępowa Bułgaria miała również szerzyć w sieci hasła straszące "nowym Majdanem" i zniechęcająca obywateli do instytucji europejskich czy Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Były prezydent Bułgarii szedł do wyborów pod hasłami walki z oligarchią i stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Jego kampania była kierowana przede wszystkim do elektoratu protestu - komentowali dla PAP bułgarscy eksperci.

Rozpoczęte o godz. 7 czasu lokalnego wybory zakończyły się o godz. 20. O miejsca w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym ubiegali się kandydaci z 14 partii i 10 koalicji. Niedzielne wybory były ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat.

