Wiosna walczy z zimą, w weekend kolejne starcie. Rysuje się trend pogodowy

Zimowe warunki utrzymują się jedynie w górach i na terenach podgórskich, choć śniegu jest tam coraz mniej. W czwartek na Hali Gąsienicowej grubość pokrywy wynosiła 78 cm, czyli o 46 cm mniej niż we wcześniejszym tygodniu - wynika z pomiarów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedługo śnieg może znowu stopnieć, ponieważ nadchodzi stopniowe ocieplenie.

Noce wciąż mroźne. Miejscami zanotujemy -7 st. C

Za pogodę w Polsce obecnie odpowiada wyż Quirin, dzięki czemu aura wyraźnie się uspokoiła. W większości kraju w piątek będzie sucho i spokojnie, a słabe opady deszczu mogą wystąpić wieczorem, głównie na południowym zachodzie, zaś wyżej w górach popada jeszcze deszcz ze śniegiem i śnieg.

ZOBACZ: Ochłodzenie jeszcze nie ustąpi. Wiemy, jak długo trzeba poczekać na zmianę

Noc z piątku na sobotę będzie mroźna w wielu miejscach. Przeważnie w tym czasie zanotujemy od -4 do 1 st. C, ale na Podhalu przymrozki będą wyraźnie silniejsze i wyniosą -7, -5 st. C. Po kilku bardziej deszczowych dniach w weekend doczekamy się wyraźnie lepszej aury. Po mroźnej nocy nastanie cieplejszy dzień.

Po mglistym poranku lepszy dzień. Nie wszędzie będzie sucho

Pierwsza połowa weekendu zapowiada się dość pogodnie, choć miejscami nadciągnie więcej ciemnych chmur. Rano na południowym zachodzie trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

ZOBACZ: Pogoda w majówkę nie zachwyci. Znamy wstępne prognozy

Miejscami na południu, w centrum i na wschodzie Polski może jeszcze słabo popadać przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w góry wrócą niezbyt intensywne opady śniegu.

Najchłodniej w sobotę będzie na Wybrzeżu i południowym wschodzie, gdzie zanotujemy 6 st. C oraz na Podhalu, gdzie może być o około dwa stopnie mniej. Najcieplejsza z kolei będzie zachodnia część Polski - tam temperatury wzrosną do 14 st. C.

WXCHARTS Stopniowe ocieplenie najwcześniej odczują mieszkańcy zachodniej Polski

O ile za dnia zrobi się cieplej, to nocami wciąż będziemy mieli do czynienia z przymrozkami, które miejscami będą dość silne. W rejonie Podhala może być -7 st. C.

Kilkanaście stopni ciepła za dnia. Po zmroku wciąż sporo miejsc na minusie

Po mroźnej weekendowej nocy temperatura szybko wzrośnie. W większości Polski w niedzielę termometry pokażą od 9 do 14 st. C, choć lokalnie na zachodzie może być minimalnie więcej.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Najchłodniej będzie jak zwykle w rejonach nadmorskich oraz na terenach podgórskich Karpat, gdzie zanotujemy od 5 do 7 st. C w najcieplejszych godzinach dnia.

WXCHARTS Strefa ciepłego powietrza w niedzielę rozszerzy się na kolejne regiony

Mieszkańcy zachodniej Polski oprócz najwyższych temperatur będą tez mogli cieszyć się najlepszą aurą - tam będzie przeważnie pogodnie i bez opadów. Na wschodzie wciąż może być pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu. Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wiele wskazuje na to, że zapoczątkowane w weekend ocieplenie utrzyma się w przyszłym tygodniu. Wówczas w Polsce w ciągu dnia zaczniemy notować temperatury na poziomie 19-20 st. C - wynika z najnowszych prognoz IMGW.

