Świąteczny weekend w Polsce nie był spokojny. Od soboty do Poniedziałku Wielkanocnego strażacy w całym kraju zanotowali łącznie 8161 interwencji, z których wiele dotyczyło "skutków silnego wiatru oraz gwałtownych zmian pogody" - poinformowała we wtorek Państwowa Straż Pożarna na swoim profilu na Facebooku. Kolejne dni również mogą być wymagające.

Wciąż mocno wieje. Prędko się nie uspokoi

Silny wiatr wciąż stanowi poważne zagrożenie, szczególnie we wschodniej Polsce - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia pierwszego stopnia objęły całość lub część sześciu województw w tej części kraju.

Mocniejsze podmuchy wrócą w środę i tym razem skupią się na Wybrzeżu, gdzie osiągną do 60 km/h. Wciąż będzie też padać w większości Polski - głównie przelotny deszcz, a na południu również deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Sucho może być tylko na południowym zachodzie - wynika z najnowszych prognoz IMGW.

WXCHARTS W najbliższych dniach w Polsce utrzymają się silne podmuchy wiatru - wynika z prognoz IMGW

W połowie tygodnia pogoda nieco się uspokoi, choć lokalnie wciąż przelotnie popada, miejscami również deszcz wymieszany ze śniegiem. Weekend będzie bardziej pochmurny, z większą ilością opadów. Potem będziemy mieli do czynienia z kolejnym uspokojeniem, które potrwa przez większość przyszłego tygodnia.

Tego typu typowo wiosenna, zmienna pogoda, może nam towarzyszyć przez większość miesiąca. Na przełomie kwietnia i maja mogą nadciągnąć zmiany, które mało komu się spodobają.

Pogoda na majówkę 2026 może rozczarować. Wstępna prognoza

Dokładne wyliczenia na początek maja nie są jeszcze dostępne, jednak w prognozach długoterminowych widać pewien trend. Możliwe, że temperatury pod koniec kwietnia będą zbliżone do typowych dla tego okresu, ale potem mogą spaść.

W dostępnych obecnie wyliczeniach koniec obecnego miesiąca i początek przyszłego zapowiadają się na chłodniejsze niż zwykle. Nie można wykluczyć, że w tym okresie temperatury będą nieco niższe od średniej wieloletniej, a miejscami na zachodzie i Wybrzeżu może być o ponad stopień mniej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Gdyby obecne prognozy się sprawdziły, to na północy Polski pod koniec kwietnia i na początku maja w wielu miejscach na północy na termometrach możemy zanotować jednocyfrowe wartości.

Dalej na południe i w centrum podczas majówki może być kilkanaście stopni ciepła, choć w niektórych rejonach może być cieplej.

IMGW Możliwe, że na przełomie kwietnia i maja zanotujemy niższe niż zazwyczaj temperatury

Tegoroczna majówka może być nieco chłodniejsza, ale też bardziej mokra niż zazwyczaj.

Deszczu nie zabraknie. Wstępne prognozy na majówkę jednoznaczne

Wiele wskazuje na to, że pod na przełomie miesięcy przez nasz kraj przejdą fronty atmosferyczne, niosące kolejne opady deszczu w wielu miejscach.

Ostatnie tygodnie kwietnia mogą się okazać deszczowe praktycznie w całej Polsce. Mokry okres nie skończy się wraz z nadejściem maja. Majówka może się okazać deszczowa niemal wszędzie, z wyjątkiem Mazowsza, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej.

IMGW Koniec kwietnia i początek maja mogą być deszczowe w całej Polsce



Najwięcej opadów podczas majówki możemy zanotować na północy i zachodzie kraju. Tam, miejscami na Warmii i Mazurach, suma opadów może być niemal dwukrotnie wyższa niż zwykle o tej porze roku.

To znaczy, że niektóre dni na początku maja mogą być bardzo deszczowe, nie można też wykluczyć lokalnych wiosennych burz z mocniejszym wiatrem, a być może nawet z gradobiciem.

IMGW Pierwsze dni maja zapowiadają się na zdecydowanie deszczowe na północy i zachodzie kraju

Trzeba podkreślić, że są to jedynie wstępne wyliczenia, które jeszcze wielokrotnie mogą się zmieniać. Prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, więc należy ją traktować jako orientacyjną. Nawet z użyciem najnowocześniejszych technologii obecnie nie da się dokładnie prognozować pogody na okres nie dłuższy niż tydzień.

