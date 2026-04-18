Trump oskarża Iran o szantaż. "Zaczęli zgrywać twardziela"
- Irańczycy chcieli znów zamknąć cieśninę. Nie mogą nas szantażować - powiedział Donald Trump. Choć szlak został otwarty w piątek na czas rozejmu, Reuters podaje, że w sobotę rano ostrzelano tam co najmniej dwa statki. Iran analizuje propozycje USA dotyczące zawarcia trwałego pokoju, ale zaznacza, że nie zamierza iść na kompromisy.
Donald Trump przekazał, że Iran ponownie próbował ograniczyć żeglugę w cieśninie Ormuz. - Chcieli znów zamknąć cieśninę, tak jak robili to przez lata. Nie mogą nas szantażować - podkreślił prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.
Jednocześnie wyraził ostrożny optymizm w sprawie rozmów z Iranem. Jak podkreślił, negocjacje przebiegają dobrze, choć Teheran - jego zdaniem - próbuje przyjmować twardą postawę. - Zaczęli trochę zgrywać twardziela, tak jak robią to od 47 lat - mówił. Trump zapowiedział, że więcej informacji w sprawie możliwego porozumienia przekaże jeszcze tego samego dnia.
W piątek Iran ogłosił czasowe otwarcie cieśniny Ormuz dla statków handlowych na okres obowiązywania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem. Zawieszenie broni ma wygasnąć w nocy z wtorku na środę.
Prezydent USA potwierdził przywrócenie żeglugi, ale jednocześnie zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia.
Cieśnina Ormuz. Reuters: Ostrzelano dwa statki
Od początku blokady - tj. od poniedziałku - amerykańskie siły zbrojne zawróciły już 23 statki zmierzające do irańskich portów lub próbujące je opuścić - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Dzień wcześniej mówiono o 21 jednostkach.
W odpowiedzi na blokadę Iran zagroził ponownym zamknięciem cieśniny. W sobotę rano irańska armia ogłosiła przejęcie "ścisłej kontroli" nad tym szlakiem wodnym. Według źródeł agencji Reutera co najmniej dwa statki znalazły się pod ostrzałem podczas próby przepłynięcia przez Ormuz.
Równolegle pojawiły się informacje o nowych propozycjach negocjacyjnych ze strony USA. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego poinformowała, że Teheran analizuje przedstawione warunki, jednak nie zamierza iść na kompromisy.
"W ostatnich dniach, podczas pobytu w Teheranie dowódcy armii pakistańskiej jako mediatora, Amerykanie przedstawili nowe propozycje. Iran je obecnie analizuje i nie udzielił jeszcze odpowiedzi" - oznajmiła Rada, cytowana przez oficjalną agencję Irna.
Atak na Iran. Blokada cieśniny Ormuz sparaliżowała rynek ropy
Wojna rozpoczęła się 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. W odpowiedzi Teheran zablokował cieśninę Ormuz, a tym samym ruch do i z Zatoki Perskiej. Cieśnina ta jest kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa nią 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego. W ostatnich dniach pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące ponownego otwarcia Ormuzu przez Iran.
Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła około 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów.
