Jednostki morskie irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej) otworzyły ogień w kierunku tankowca w cieśninie Ormuz - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na informacje brytyjskiej agencji UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations).

Do incydentu miało dojść w cieśninie Ormuz, ok. 37 km na północ od wybrzeży Omanu. Do statku miały zbliżyć się dwie uzbrojone jednostki irańskie i oddać strzały w jego kierunku. Według relacji kapitana tankowca zarówno statek, jak i załoga są bezpieczni.

Ogień w cieśninie Ormuz. Iran ostrzelał tankowiec

Niektóre statki handlowe w tej części świata odebrały w sobotę od irańskiej armii komunikaty przekazywane drogą radiową. Ostrzegano w nich załogi tych jednostek, że cieśnina Ormuz jest ponownie zamknięta i nie wolno korzystać z tej drogi wodnej - powiadomiła agencja Reutera.

Irański najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei zadeklarował tego samego dnia za pośrednictwem komunikatora Telegram, że irańska flota jest gotowa "zadać kolejne klęski wrogom".

W piątek 18 kwietnia władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, czyli 21 kwietnia wieczorem. Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie szlaku wodnego, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

Cieśnina Ormuz znów pod kontrolą Iranu

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.

W sobotę rano irańska armia ogłosiła, że sytuacja na szlaku "powróciła do stanu poprzedniego", a siły zbrojne przejęły nad nim "ścisłą kontrolę".

"W następstwie wcześniejszych porozumień Islamska Republika Iranu zgodziła się, w dobrej wierze, zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ przez cieśninę Ormuz. Niestety, Amerykanie, notorycznie łamiąc obietnice, nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tak zwanej blokady" - oświadczyła irańska armia w komunikacie cytowanym przez agencję Tasnim.

