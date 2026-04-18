Irańskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia w przepływie przez cieśninę Ormuz. W sobotę ogłoszono "powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii" nad tym szlakiem wodnym - przekazała agencja Tasnim, cytując komunikat połączonego dowództwa wojskowego Iranu. W piątek Teheran powiadomił, że otwiera cieśninę dla statków handlowych.

Irańskie władze ostrzegły, że będą nadal blokować tranzyt przez ten szlak, dopóki USA nie zniosą blokady morskiej wybrzeża Iranu.

Cieśnina Ormuz. Iran ogłosił "powrót do stanu poprzedniego"

W oświadczeniu udostępnionym w państwowej telewizji centrala irańskiego dowództwa wojskowego stwierdziła, że ​​Waszyngton złamał obietnicę, kontynuując blokadę morską statków płynących do i z irańskich portów.

Rzecznik irańskiej Kwatery Głównej Chatam al-Anbia stwierdził, że Stany Zjednoczone kontynuowały akty "piractwa i rozboju morskiego" pod pretekstem tego, co nazywają blokadą.

Dopóki USA nie przywrócą swobody przemieszczania się wszystkim statkom wpływającym do Iranu, sytuacja w cieśninie Ormuz pozostanie pod ścisłą kontrolą - podano w oświadczeniu.

Bliski Wschód. Trwają rozmowy ws. rozejmu

Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który ma trwać do 21 kwietnia wieczorem. Władze w Teheranie ogłosiły w piątek otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania zawieszenia broni.

Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na to stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną Ormuz, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni