Jak przekazała brytyjska agencja, pocisk uszkodził część kontenerów na statku, który znajduje się 25 mil morskich (46 km) od wybrzeża Omanu.

Sprawca zdarzenia pozostaje nieznany. Do incydentu doszło kilka godzin po tym, jak Teheran ponownie ograniczył ruch w cieśninie Ormuz. Irańskie władze ogłosiły "powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii" nad cieśniną.

Ostrzegły również, że sytuacja ta utrzyma się, dopóki USA nie zniosą blokady morskiej wybrzeża Iranu.

Napięcie w rejonie cieśniny Ormuz. Kolejny tankowiec zaatakowany

W sobotę popołudniu UKMTO poinformowało też, że jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzelały inny tankowiec przepływający przez cieśninę.

ZOBACZ: Iran otworzył ogień w cieśninie Ormuz. Padły strzały w kierunku tankowca

Z kolei portal Axios, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika, przekazał, że w sobotę doszło do co najmniej trzech ataków na statki handlowe w regionie.

Wszystkie wymienione zdarzenia miały miejsce kilka godzin po ponownym ograniczeniu ruchu w cieśninie Ormuz, wprowadzonemu przez irańskie władze. To reakcja na wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył, że amerykańskie wojska nadal będą blokować irańskie porty.

Iran ponownie blokuje cieśninę Ormuz. "Powrót do stanu poprzedniego"

W piątek władze w Teheranie ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, który upływa w nocy z wtorku na środę. USA zapowiedziały jednak blokadę irańskich portów do momentu osiągnięcia porozumienia z tym krajem.

ZOBACZ: Zwrot Iranu w cieśninie Ormuz. Teheran wydał komunikat

W sobotę Teheran ogłosił "powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii" nad tym szlakiem wodnym. Obejmie ona także pobieranie opłat związanych z "zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony żeglugi i środowiska" - podał Reuters za irańskimi mediami państwowymi.

Z danych śledzącej ruch morski firmy Kpler wynika, że wczesnym ranem w sobotę cieśninę pokonały: jeden tankowiec z ropą, cztery jednostki do transportu LPG, dwa tankowce na ropę i chemikalia oraz jeden statek klasyfikowany jako przewożący produkty naftowe.

Wojna w Iranie. Media: amerykańskie wojska gotowe do abordażu irańskich statków

Dziennik Wall Street Journal poinformował w sobotę, że aby zwiększyć presję gospodarczą na Iran, wojsko USA przygotowuje się do przeprowadzenia abordażu tankowców powiązanych z Iranem i zajęcia statków handlowych na wodach międzynarodowych.

Jak podkreśliła gazeta, ma to zmusić reżim w Teheranie do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i poczynienia ustępstw w sprawie swojego programu nuklearnego.

