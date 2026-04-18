Polski konwój pod ostrzałem w Libanie. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

W sobotę obok konwoju polskich żołnierzy w południowym Libanie spadł pocisk moździerzowy. Nikt nie ucierpiał - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Lekko uszkodzone zostały trzy pojazdy kontyngentu.

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL to grupa polskich żołnierzy biorących udział w misji pokojowej ONZ w południowym Libanie, której celem jest utrzymanie pokoju i stabilności w regionie.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało również, że po incydencie wprowadzono dodatkowe środki ostrożności, a konwoje zostały czasowo wstrzymane. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a działania prowadzone są we współpracy z dowództwem misji ONZ i partnerami.

"Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - podkreślono w komunikacie na platformie X.

Informujemy, że w sobotę, 18 kwietnia br., podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL doszło do incydentu w rejonie operacji. W bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy.



Śmierć francuskiego żołnierza w Libanie Dowództwo Operacyjne RSZ oddało też hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął w sobotę podczas realizacji zadań w rejonie operacji. Wcześniej kondolencje rodzinie starszego sierżanta Floriana Montorii 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban złożył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. O śmierci żołnierza poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Przekazał, że Florian Montorio zginął w południowym Libanie podczas ataku na siły UNIFIL. ZOBACZ: Trump oskarża Iran o szantaż. "Zaczęli zgrywać twardziela" Francuski prezydent złożył kondolencje rodzinom żołnierzy i wyraził wsparcie dla "wszystkich członków personelu wojskowego, którzy są zaangażowani w działania na rzecz pokoju w Libanie". Jak dodał, "wszystko wskazuje na to, że za atakiem stoi Hezbollah". "Francja żąda, aby władze Libanu natychmiast aresztowały osoby odpowiedzialne za ten atak" - oświadczył Macron. Rozejm w Libanie. Izrael prowadzi działania przeciw Hezbollahowi Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że od północy z czwartku na piątek w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Trump uzgodnił to porozumienie z prezydentem Libanu Aounem i premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. ZOBACZ: Iran otworzył ogień w cieśninie Ormuz. Padły strzały w kierunku tankowca Armia Izraela poinformowała w sobotę o przeprowadzeniu ataku na bojowników terrorystycznego Hezbollahu, którzy zbliżyli się do sił izraelskich. Siły Obronne Izraela (IDF) zapewniły, że ich działania nie naruszyły obowiązującego zawieszenia broni. Misja UNIFIL. Polscy żołnierze w Libanie Misja UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie) stacjonuje w południowym Libanie od 1978 r., monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem. W przedsięwzięciu uczestniczy około 10 tys. żołnierzy. Misja ma zakończyć się pod koniec 2026 r. DORSZ poinformował na swojej stronie internetowej, że zgodnie z postanowieniem prezydenta Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL liczy do 250 żołnierzy. Zgodnie z danymi na dzień 30 marca 2026 r., podanymi na stronie misji UNIFIL, w misję zaangażowanych jest obecnie 140 polskich żołnierzy. Według Dowództwa Operacyjnego rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego (granica Libanu z Izraelem). Głównymi zadaniami PKW jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. blue line oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

