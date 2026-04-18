Polski konwój pod ostrzałem w Libanie. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Pocisk moździerzowy spadł w pobliżu konwoju Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w południowym Libanie. Nikt nie został ranny - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Tego samego dnia zginął francuski żołnierz, również uczestnik misji ONZ. Mimo obowiązującego rozejmu w Libanie Izrael prowadzi tam działania zbrojne.

Polscy żołnierze w Libanie. W sobotę obok konwoju spadł pocisk moździerzowy

W sobotę obok konwoju polskich żołnierzy w południowym Libanie spadł pocisk moździerzowy. Nikt nie ucierpiał - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Lekko uszkodzone zostały trzy pojazdy kontyngentu.

 

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL to grupa polskich żołnierzy biorących udział w misji pokojowej ONZ w południowym Libanie, której celem jest utrzymanie pokoju i stabilności w regionie.

 

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało również, że po incydencie wprowadzono dodatkowe środki ostrożności, a konwoje zostały czasowo wstrzymane. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a działania prowadzone są we współpracy z dowództwem misji ONZ i partnerami.

 

"Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - podkreślono w komunikacie na platformie X.

 

 

Śmierć francuskiego żołnierza w Libanie

Dowództwo Operacyjne RSZ oddało też hołd francuskiemu żołnierzowi, który zginął w sobotę podczas realizacji zadań w rejonie operacji. Wcześniej kondolencje rodzinie starszego sierżanta Floriana Montorii 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban złożył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

O śmierci żołnierza poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Przekazał, że Florian Montorio zginął w południowym Libanie podczas ataku na siły UNIFIL.

 

ZOBACZ: Trump oskarża Iran o szantaż. "Zaczęli zgrywać twardziela"

 

Francuski prezydent złożył kondolencje rodzinom żołnierzy i wyraził wsparcie dla "wszystkich członków personelu wojskowego, którzy są zaangażowani w działania na rzecz pokoju w Libanie".

 

Jak dodał, "wszystko wskazuje na to, że za atakiem stoi Hezbollah". "Francja żąda, aby władze Libanu natychmiast aresztowały osoby odpowiedzialne za ten atak" - oświadczył Macron.

Rozejm w Libanie. Izrael prowadzi działania przeciw Hezbollahowi

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że od północy z czwartku na piątek w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Trump uzgodnił to porozumienie z prezydentem Libanu Aounem i premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

 

ZOBACZ: Iran otworzył ogień w cieśninie Ormuz. Padły strzały w kierunku tankowca

 

Armia Izraela poinformowała w sobotę o przeprowadzeniu ataku na bojowników terrorystycznego Hezbollahu, którzy zbliżyli się do sił izraelskich. Siły Obronne Izraela (IDF) zapewniły, że ich działania nie naruszyły obowiązującego zawieszenia broni.

Misja UNIFIL. Polscy żołnierze w Libanie

Misja UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie) stacjonuje w południowym Libanie od 1978 r., monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem. W przedsięwzięciu uczestniczy około 10 tys. żołnierzy. Misja ma zakończyć się pod koniec 2026 r.

 

DORSZ poinformował na swojej stronie internetowej, że zgodnie z postanowieniem prezydenta Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL liczy do 250 żołnierzy. Zgodnie z danymi na dzień 30 marca 2026 r., podanymi na stronie misji UNIFIL, w misję zaangażowanych jest obecnie 140 polskich żołnierzy.

 

Według Dowództwa Operacyjnego rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego (granica Libanu z Izraelem). Głównymi zadaniami PKW jest ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. blue line oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

WIDEO: "Nowy element" wpłynął na frekwencję. Ekspert o wyborach na Węgrzech
