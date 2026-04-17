Nowa decyzja ws. cieśniny Ormuz. Szef MSZ Iranu potwierdza

Wpis dotyczący otwarcia cieśniny Ormuz dla statków handlowych został opublikowany przez szefa resortu spraw zagranicznych Iranu o godzinie 14:45 czasu polskiego.

"Zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ przez cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych zostaje uznany za całkowicie otwarty na pozostały okres zawieszenia broni, na skoordynowanej trasie, o której poinformowała już Organizacja Portów i Morska Islamskiej Republiki Iranu" - napisał.

Iran odblokował cieśninę Ormuz. Donald Trump zabrał głos

Informację skomentował prezydent USA Donald Trump. "Iran właśnie ogłosił, że cieśnina jest całkowicie otwarta i gotowa do swobodnego przepływu. Dziękujemy" - przekazał w mediach społecznościowych.

Jednocześnie zaznaczył, że amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów pozostaje w mocy. "Cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta i gotowa do działania i pełnego przepływu, ale blokada morska będzie w pełni obowiązywać, tylko wobec Iranu, do czasu zakończenia naszej transakcji z Iranem w 100 proc. Ten proces może przebiec bardzo szybko, ponieważ większość punktów jest już wynegocjowana" - napisał Trump.

Francja. Spotkanie w Paryżu. Europejscy przywódcy rozmawiają o ewentualnej misji

W momencie kiedy Teheran ogłosił otwarcie cieśniny, w Paryżu rozpoczęło się spotkanie w formacie wideokonferencji z udziałem przywódców europejskich, dotyczące ewentualnego powołania wielostronnej misji, której celem byłoby zapewnienie swobody żeglugi w cieśninie Ormuz po zakończeniu wojny USA i Izraela z Iranem.

Spotkaniu współprzewodniczą prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Keir Starmer. Osobiście we francuskiej stolicy pojawili się też szefowie rządów Niemiec i Włoch - Friedrich Merz i Giorgia Meloni. Przedstawiciele łącznie około 30 krajów z Europy, Azji, w tym Bliskiego Wschodu uczestniczą w naradzie w formacie wideokonferencji. W Polsce zapowiedziano udział wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

ZOBACZ: Trump mówił o "zniszczeniu cywilizacji". Polacy ocenili jego słowa

Europejscy sojusznicy USA w NATO nie chcą wziąć udziału w tej operacji, ale deklarują chęć pomocy w zapewnieniu ruchu przez cieśninę, gdy dojdzie do rozejmu bądź zakończenia konfliktu. W inicjatywie tej przyszłej misji ani w piątkowym spotkaniu nie uczestniczą Stany Zjednoczone, ale zostaną one poinformowane o wyniku rozmów.

Kluczowe znaczenie cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu.

USA ogłosiły w poniedziałek blokadę irańskich portów, aby zmusić Iran do zniesienia restrykcji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni