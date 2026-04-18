Atak terrorystyczny w Kijowie. Napastnik otworzył ogień, są ofiary i ranni

Nieznany sprawca otworzył ogień do klientów supermarketu w Kijowie - podała agencja Reutera. Napastnik najprawdopodobniej przetrzymuje zakładników. Jak przekazują lokalne media, co najmniej dwie osoby nie żyją, a kilka zostało rannych. Trwa obława na napastnika.

Jednostka specjalna ukraińskiej policji "KORD" poinformowała w sobotę popołudniu, że "nieznany sprawca otworzył ogień do ludzi w rejonie hołosijowskim". Funkcjonariusze prowadzą akcję specjalną w celu zatrzymania napastnika.

 

Według wstępnych informacji jedna osoba nie żyje, a kilka zostało rannych. Dokładna liczba ofiar wciąż jest ustalana.

 

Jak podają lokalne media, mężczyzna zabarykadował się w supermarkecie, zaczął strzelać z karabinu maszynowego i najprawdopodobniej wziął zakładników.

 

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował w mediach społecznościowych, że wśród rannych sobotniego zamachu jest dziecko.

 

"Lekarze transportują je do szpitala. Ranni dorośli są badani i udzielana jest im pomoc na miejscu" - przekazał. Mer miasta doprecyzował, że napastnik wciąż znajduje się w supermarkecie. Dodał, że w strzelaninie mogło zginąć kilka osób.

 

