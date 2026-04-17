Zełenski gotowy na spotkanie z Putinem. Kijów wskazał miejsce
- Jesteśmy gotowi na spotkanie liderów w Turcji w formacie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - Putin - powiedział podczas Anatolijskiego Forum Dyplomatycznego w Turcji minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Według szefa ukraińskiej dyplomacji w rozmowach mogliby wziąć udział Recep Erdogan i Donald Trump. - Turcja odgrywa ważną rolę w wysiłkach na rzecz pokoju - przekazał Sybiha.
- Wierzymy, że Turcja może ponownie stać się ważną platformą do spotkania prezydenta Zełenskiego z Putinem, w którym udział wezmą również prezydent Erdogan, a być może i prezydent Trump, w celu zakończenia wojny - powiedział szef ukraińskie dyplomacji.
Minister Spraw Zagranicznych potwierdził, że podczas rozmów w Antalyi podkreślał zmianę, jaką wojna wywołała w Ukrainie. "Ukraina przekształciła się z dostawcy zboża w globalnego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa" - przekazał Sybiha za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Świat jest ze sobą połączony; blokada na Morzu Czarnym lub Cieśninie Ormuz wywołuje wszędzie fale uderzeniowe (...) Prawdziwe bezpieczeństwo wymaga multilaternalności, a nie 'stref wpływu'" - przekazał Sybiha, wzywając państwa do współpracy, dzięki której Rosja nie będzie mogła wykorzystywać regionów Azji, Afryki czy Ameryki Południowej do prowadzenia wojen zastępczych.
"Nasz przemysł zbrojeniowy produkuje tysiące dronów dziennie i jesteśmy gotowi podwoić produkcję dzięki dalszym inwestycjom. Nasz cel jest jasny: sprawić, by Rosja nie była w stanie utrzymać ceny wojny" - przekazał Sybiha.
Szczyt Zełenski-Putin. Kreml chce spotkania w Moskwie
Gotowość do spotkania z Władimirem Putinem wielokrotnie wyrażał wcześniej sam Wołodymyr Zełenski. - Mam dla Putina prostą wiadomość: jestem gotowy na spotkanie. Musimy zakończyć wojnę - mówił ukraiński prezydent w lutym.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow utrzymuje, że spotkanie Zełenskiego z Putinem jest możliwe, ale Kreml chce, by odbyło się ono w Moskwie.
"Pozostajemy otwarci na negocjacje, prace prowadzone są w grupach roboczych. Z zadowoleniem przyjmujemy ten fakt i jesteśmy gotowi kontynuować te prace w interesie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zełenski proponuje kontakt; Putin powiedział, że jest to możliwe w Moskwie. Takie jest nasze stanowisko" - mówił Pieskow na początku lutego.
