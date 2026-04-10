Z informacji przekazanych przez Wołodomyra Zełenskiego wynika, że Ukraińcom udało się zestrzelić irańskie drony szturmowe Shahed przy użyciu krajowych przeciwlotniczych pocisków przechwytujących. Wśród zniszczonych bezzałogowców znalazły się również trudniejsze do neutralizacji maszyny wyposażone w silniki odrzutowe.

- Zestrzeliliśmy również drony z silnikami odrzutowymi. Myślę, że to bardzo dobry sygnał. Pokazaliśmy, że to działa. Teraz to tylko kwestia czasu, kiedy zaczniemy masowo produkować przechwytujące drony, które będą niszczyć drony z takimi silnikami - przekazał Zełenski, cytowany przez agencję Unian.

Ukraińcy na Bliskim Wschodzie. Zełenski o sukcesach wojskowych ekspertów

Ukraiński prezydent zaakcentował, że prowadzone przez jego rodaków działania obywają się "w ramach pomocy partnerom w zwalczaniu broni, której Rosja używa przeciw Ukrainie". - Wysłaliśmy na Bliski Wschód naszych ekspertów wojskowych, w szczególności specjalistów od dronów przechwytujących oraz ekspertów ds. walki radioelektronicznej - nadmienił.

Jak kontynuował, "niektórym krajom pokazaliśmy, jak korzystać z tych urządzeń przechwytujących". Podkreślił, że irańskie drony były niszczone nad kilkoma państwami Bliskiego Wschodu, co ocenił jako sukces.

Agencja Reutera podała, że rozmowa z mediami, podczas której Zełenski zdradził szczegóły ukraińskich działań na Bliskim Wschodzie odbyła się w środę, ale redakcje miały wstrzymać się z publikacjami do piątku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni