19 kwietnia odbędą się ósme w ciągu ostatnich 5 lat wybory parlamentarne w Bułgarii. O mandaty w 240-osobowym, jednoizbowym Zgromadzeniu Narodowym będą ubiegać się kandydaci z 14 partii i 10 koalicji.

Przyczyną przedwczesnych wyborów jest rezygnacja rządu Rosena Żelazkowa pod presją protestów społecznych. Faworytem sondaży wyborczych jest konserwatywno-socjalna partia Postępowa Bułgaria (PB), której nieformalnym liderem jest były prezydent Rumen Radew.

Według raportu europejskiego think tanku Centrum Studiów nad Demokracją (CSD) kraj ten w obliczu wyborów zmaga się z utrzymującą się presją ze strony Rosji.

Podczas pełnienia roli prezydenta Radew unikał krytyki pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i sprzeciwiał się militarnemu wsparciu Sofii dla Kijowa. W styczniu 2026 r. zrezygnował on z funkcji głowy państwa, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych.

Bułgaria. Eksperci wskazują na prorosyjskość Radewa

Wśród zagrożeń hybrydowych CSD wyróżniło sieć stron internetowych "Pravda", odpowiedzialnych za rozpowszechnianie prorosyjskich treści. Według centrum jedna z tych stron publikuje miesięcznie 6 tys. artykułów prokremlowskich. Treści tam opisywane koncentrują się na przedstawianiu Europy, NATO i USA jako niestabilnych wektorów w zakresie bezpieczeństwa.

Przytoczone przez CSD serwisy informacyjne o charakterze prorosyjskim publikują również fałszywe informacje na temat Ukrainy. Chodzi m.in. o narrację o rzekomym "nowym majdanie" i analogie do pomarańczowej rewolucji w Ukrainie.

Kierownik Zespołu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej dr Spasimir Domaradzki powiedział, że rosyjska narracja ma na celu głównie zniechęcenie bułgarskiego społeczeństwa do popierania polityki prozachodniej.

Ekspert zwrócił uwagę, że szczególnie wrażliwym tematem jest przystąpienie przez Bułgarię do strefy euro. - Wobec strefy euro była stosowana niezwykle ostra kampania i to w dalszym ciągu jest podejmowane jako problem - podkreślił.

Radew "drugim Orbanem"? Ekspert mówią wprost

M.in. dlatego eksperci specjalizujący się w polityce międzynarodowej nazwali byłego już prezydenta Bułgarii "drugim Orbanem", nawiązując do prorosyjskich sympatii ustępującego premiera Węgier. Podobieństw ma być jednak więcej.

- Jeśli Rumen Radew faktycznie wygra, to ma potencjał, by zastąpić Viktora Orbana. Wtedy oczywiście Bułgaria zajęłaby bardziej asertywne stanowisko wobec Unii Europejskiej - stwierdził w rozmowie z "Faktem" dr Spasimir Domaradzki, kierownik Zespołu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego

Politolog ocenia, że Rumen Radew prezentuje "cicho prorosyjską" postawę. Ekspert wskazuje na dotychczasowe czyny byłego prezydenta.

- Jako prezydent do ostatniej chwili próbował sabotować przyjęcie wspólnej waluty (Bułgaria przyjęła euro w styczniu przyp. red.) i przeforsował podpisanie bardzo niekorzystnej umowy między bułgarskim a tureckim operatorem gazu, która pozostaje owita tajemnicą. Radew jest też sceptycznie nastawiony do natowskiej obecności i nie życzy sobie jej rozbudowywania. Uważa, że należy mówić o pokoju, jednocześnie zapożyczając rosyjską narrację - stwierdził naukowiec.

