Sześć ciał w bułgarskich górach. Śledczy badają tajemniczą, "mroczną sagę"

Jak opisuje "The Guardian", śledztwu nadano nazwę "Bliźniacze szczyty". W odstępstwie kilku dni policja ujawniła łącznie sześć ciał w górach w Bułgarii.

Tajemnicza śmierć w górach w Bułgarii. Policja prowadzi śledztwo

Sprawa rozpoczęła się na początku lutego, kiedy trzech mężczyzn w wieku 45, 49 i 51 lat odnaleziono martwych w zgliszczach chaty w pobliżu Przełęczy Petrochańskiej, łączącej rejony Sofii i północno-zachodniej Montany. Na każdym z ciał ujawniono rany postrzałowe głowy.

Według biegłych sądowych rany w czaszce prawdopodobnie są wynikiem samookaleczenia, choć prokuratura nie wyklucza ingerencji osób trzecich. Na zabezpieczonej broni wykryto ślady pochodzące wyłącznie od zmarłych.

Do kolejnego ujawnienia zwłok doszło w minioną niedzielę w rejonie Okolchitsa Peak, około 100 km na północ od Sofii. Policja odnalazła tam dwóch martwych mężczyzn w wieku 51 i 22 lat oraz 15-letniego chłopca. Jak podała agencja Rutera, śledczy uważają, że byli powiązani ze wspomnianymi wcześniejszymi zgonami.

Policja nadal jednak nie wyjaśniła, czy doszło do targnięcia się na własne życie tych osób, czy też do zbrodni. - To przypadek bez precedensu w naszym kraju - powiedział Zahari Vaskov, dyrektor krajowej dyrekcji generalnej policji na poniedziałkowej konferencji.

Dwa scenariusze górskiej tragedii

Jak podaje agencja Reutera, chata, w której odnaleziono pierwsze trzy ciała, służyła jako baza organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody. Niektóre relacje opisywały jednak jej członków jako "strażników leśnych", którzy przez lata patrolowali teren w pobliżu granicy z Serbią i współpracowali ze strażą graniczną.

Policja podała, że pięć ofiar należało do organizacji National Agency for Control of Protected Areas i mieszkało w tej chacie. Szósta ofiara, chłopiec, był synem ich przyjaciela.

Reporterzy agencji Reutera przekazali, że na nagraniu z monitoringu w pobliżu chaty z dnia śmierci trzech mężczyzn widać wszystkich sześciu zmarłych, żegnających się ze sobą. Później kamery zarejestrowały trzy osoby, które pozostały w obiekcie i go podpaliły.

Według policji członkowie organizacji interesowali się buddyzmem tybetańskim. W chacie znaleziono buddyjskie książki i transparenty. Policja powołała się także na krewnego jednego z członków grupy, który mówił o "wyjątkowej niestabilności psychicznej" wśród jej członków.

W pobliżu trzech pierwszych ciał znaleziono cztery łuski, dwa pistolety i karabin. Eksperci kryminalistyki ustalili, że padły strzały z bliskiej odległości. - Możemy stwierdzić, że dla obu śledztw jedną z głównych wersji jest morderstwo z odebraniem sobie życia oraz samo targnięcie się na życie - przekazała agencji Reutera Natalia Nikolova, zastępczyni prokuratora w Prokuraturze Odwoławczej w Sofii.

