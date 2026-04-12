"Decyzja, której nie da się cofnąć jutro". Ostatnie apele wyborcze na Węgrzech

Kilka godzin przed zakończeniem wyborów parlamentarnych na Węgrzech Viktor Orban opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym zwrócił się do wyborców. - Pokój i bezpieczeństwo na Węgrzech mogą zależeć dzisiaj od jednego głosu - wskazywał premier.

- To decyzja, której nie da się cofnąć jutro. Musimy dziś bronić Węgier! Żaden patriota nie powinien dziś zostać w domu! - wzywał.

Ostatnia prosta w wyborach na Węgrzech. Orban i Magyar wydali apele

- Tylko Fidesz! Gotowi do zwycięstwa - zakończył przemowę w swoim ostatnim spocie przed zamknięciem lokali wyborczych Viktor Orban.

Do swoich wyborców zwrócił się także lider głównej partii opozycyjnej, TISZY. Po godz. 17.00 Peter Magyar opublikował w serwisie X post, w którym pochwalił odnotowaną w niedzielnych wyborach rekordową frekwencję. Zaapelował też do swoich zwolenników o jeszcze większą mobilizację.

ZOBACZ: Szturmem ruszyli do urn, rekord pobity. Najnowsze dane o frekwencji w wyborach na Węgrzech

"Teraz trzeba bardzo przycisnąć na finiszu! Głosuj i zachęcaj do tego wszystkich! Każdy głos może być decydujący" - czytamy we wpisie polityka.

Węgry decydują. Odnotowano rekordową frekwencję

74,23 proc. - tyle o godz. 17.00 wyniosła frekwencja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. To więcej niż wynosiła końcowa frekwencja w poprzednim głosowaniu z 2022 r. Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19.00, dlatego wstępne wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane ok. godz. 20.00.

Węgrzy wybierają w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

ZOBACZ: Jednoizbowy parlament i dwa głosy. System wyborczy na Węgrzech

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.

