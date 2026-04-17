Andrew Giuliani powiedział w czwartek podczas wywiadu w Białym Domu, że amerykańscy urzędnicy planują udział Iranu w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2026 mimo trwających napięć i wywołanej wojny na Bliskim Wschodzie.

- Nie będę mówił w imieniu irańskiej reprezentacji, ale powiem, że prezydent (Trump - red.), gdy z nim rozmawiałem, zaprosił irański zespół tutaj (do Stanów Zjednoczonych) - cytuje Politico.

Ponadto w środę szef FIFA Gianni Infantino podkreślił, że "irańska drużyna na pewno przyjedzie". Jak dodał, ma nadzieję na ogłoszenie pokoju do czasu rozgrywek.

Iran zaproszony do USA na mistrzostwa świata. Zwrot na tle negocjacji

Nowe oświadczenie z Białego Domu to zwrot po tygodniach niepewności, czy Iran będzie mógł rozegrać mecze fazy pucharowej mistrzostw świata.

Na początku marca, kilka dni po ataku USA i Izraela na Teheran, Trump w wywiadzie dla Politico zapewniał: - Naprawdę mnie to nie obchodzi. Uważam, że Iran to kraj bardzo poważnie pokonany. Pracują na oparach.

Zmiana postawy następuje w momencie, kiedy toczą się negocjacje Waszyngtonu z Teheranem na temat zakończenia wojny. "Nastąpiły postępy w dyplomacji za kulisami" - podała agencja Reutera w piątek, powołując się na pakistańskie źródło zaangażowane w rozmowy. Informator agencji twierdzi, że po nadchodzącym spotkaniu skonfliktowanych stron może zostać podpisane memorandum o porozumieniu, a w ciągu kolejnych 60 dni zostałoby zawarte pełne porozumienie.

Trump o porozumieniu z Iranem: Myślę, że jesteśmy blisko

W piątek Donald Trump potwierdził, że przedłużenie zawieszenia broni z Iranem jest możliwe, ale może być niepotrzebne. - Zobaczymy, co się stanie. Ale myślę, że jesteśmy bardzo blisko zawarcia umowy z Iranem - powiedział, dodając, że jeśli porozumienie zostanie podpisane w Islamabadzie (stolicy Pakistanu), prawdopodobnie tam poleci.

Jak zauważa agencja Reutera, wojna na Bliskim Wschodzie wywołała najgorszy szok cen ropy w historii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy gospodarki światowej i ostrzegł, że przedłużający się konflikt może doprowadzić ją na skraj recesji.

Natomiast w czwartek ministrowie finansów krajów G7 stwierdzili, że pilnie potrzeba zakończenia wojny, aby ograniczyć koszty gospodarcze.

