Leavitt poinformowała podczas briefingu prasowego, że doniesienia o tym, że prezydent Donald Trump złożył ofertę przedłużenia rozejmu z Iranem, wygasającego w przyszły wtorek, "nie są prawdziwe w tej chwili". Zaznaczyła jednak, że "ma dobre przeczucia co do perspektyw zawarcia porozumienia".

- Oczywiście w interesie Iranu jest spełnienie żądań prezydenta - dodała.

Kolejne rozmowy USA-Iran? "Jeśli do nich dojdzie odbędą się w Pakistanie"

Rzeczniczka Białego Domu przekazała, że jeśli dojdzie do kolejnej rundy spotkań z irańskimi negocjatorami, bardzo prawdopodobnym ich miejscem będzie ponownie Pakistan. Dodała, że prezydent Trump bardzo ceni wysiłki mediacyjne Pakistanu.

ZOBACZ: Negocjacje w Pakistanie. Wiceprezydent USA ostrzega Iran

Chwalony przez Trumpa dowódca pakistańskiej armii, marszałek Asim Munir, przyjechał w środę do Teheranu w ramach wysiłków, by zbliżyć stanowiska obu stron przed negocjacjami.

Premier Pakistanu na Bliskim Wschodzie. Negocjacje nie zostaną wznowione przed jego powrotem

Pakistański premier Shehbaz Sharif odwiedza od środy do soboty Arabię Saudyjską, Katar i Turcję, wobec czego do negocjacji prawdopodobnie nie dojdzie przed zakończeniem tej wizyty.

Trump oświadczył we wtorek w wywiadzie dla telewizji Fox News, że "wojna jest bliska zakończenia", lecz jednocześnie ponowił groźby zniszczenia elektrowni i mostów w Iranie, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Jak ocenił, siły USA mogłyby to zrobić w ciągu godziny.

ZOBACZ: Sukces Ukrainy na Bliskim Wschodzie. Zniszczyli broń Iranu

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni