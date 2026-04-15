Informacje o liczbie Ukraińców, którzy wyjechali do Niemiec po pełnoskalowej inwazji Rosji, zostały podane przez Niemiecką Służbę Migracyjną w odpowiedzi na pytanie ukraińskiego portalu TSN.ua.

"Na dzień 9 marca 2026 roku, według Centralnego Rejestru Cudzoziemców, zarejestrowano 1 340 352 osób w Niemczech w związku z wojną w Ukrainie. Spośród nich 349 520 stanowili mężczyźni w wieku od 18 do 63 lat - przekazały niemieckie służby. Zgodnie z obowiązującymi obecnie w Ukrainie przepisami mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają zakaz opuszczania kraju, a mężczyźni w wieku 25-60 lat mogą zostać zmobilizowani do wojska. Ponadto rezerwiści do 63 roku życia mogą otrzymać przydział do jednostek wojskowych.

Wojna w Ukrainie. Zełenski chce by część Ukraińców wróciła z Niemiec

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaznaczył, że Niemcy wspierają wysiłki Kijowa na rzecz ochrony zasobów ludzkich i przygotowują mechanizmy powrotu ukraińskich uchodźców do ich kraju. Podkreślał znaczenie ograniczenia wyjazdów mężczyzn w wieku objętym mobilizacją dla obrony i odbudowy Ukrainy. Strony niemiecka i ukraińska miały już poczynić postępy w dyskusjach na temat repatriacji obywateli objętych tymczasową ochroną.

ZOBACZ: Władimir Putin ma zgodę. Może wysłać wojska do kolejnych państw

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił potrzebę powrotu mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, którzy nielegalnie wyjechali za granicę. Zaznaczył, że ukraińskie i niemieckie służby powinny współpracować w tej sprawie, aby zapewnić sprawiedliwość i rotację wojsk na froncie.



- Nasze Siły Zbrojne chciałyby, żeby wrócili - powiedział Zełenski, podkreślając potrzebę sprawiedliwości. - Odpowiedzialność musi ponieść każdy obywatel Ukrainy, który ma ku temu siły - dodał.

Deputowany ukraińskiego parlamentu Bohdan Kytsak wątpi jednak w skuteczność przymusowego ściągania z zagranicy mężczyzn w wieku mobilizacyjnym. W jego ocenie uruchomienie takich mechanizmów może doprowadzić do migracji w ramach państw UE, a zachęcanie do powrotu poprzez korzyści finansowe oburzy ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni