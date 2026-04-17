Jak wskazała brytyjska stacja, pięciu pasażerów "dobrowolnie" wysiadło z samolotu EasyJet. Mieli oni zostać poproszeni o opuszczenie statku powietrznego z tego względu, że został on uznany za zbyt ciężki.

Zdaniem najnowszego badania Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego średnia waga jednego pasażera wraz z bagażem podręcznym to 84 kilogramy. Oznacza to, że opuszczenie maszyny przez pięć osób mogło realnie ograniczyć jego ciężar.

Rzecznik linii lotniczych EasyJet przekazał, że limit wagowy został określony poziomie uzależnionym od warunków pogodowych i długości pasa startowego.

Pasażerom postawiono ultimatum. Albo część z was wyjdzie, albo nie lecimy

Do kuriozalnej sytuacji doszło w sobotę przed godz. 9 czasu lokalnego. Samolot, o którym mowa, przygotowywał się do startu z lotniska Londyn-Southend do Malagi. Nagle pilot poprosił o wytypowanie kilku osób, które dobrowolnie opuszczą samolot.

Jak relacjonował profil Your Southend, który jako pierwszy poinformował o sprawie, podróżnym zostało postawione ultimatum - albo część z nich opuści samolot, albo cały kurs zostanie odwołany. Pasażerka Carly Mowbray przekazała, że na dokonanie wyboru podróżni mieli 30 minut.

Sytuacja była o tyle niezrozumiała, że jeszcze zanim wybrani pasażerowie wysiedli, w samolocie było 10 wolnych miejsc.

Ostatecznie wytypowano pięciu ochotników, którzy zdecydowali się na opuszczenie maszyny. Jak poinformował BBC rzecznik linii lotniczych EasyJet, otrzymali oni możliwość skorzystania z bezpłatnego przelotu z Essex do portu lotniczego Londyn-Gatwick. Połączenie miało się odbyć jeszcze tego samego dnia.

Dodatkowo mieli oni otrzymać rekompensatę finansową. Linia lotnicza nie ujawniła, o jaką kwotę chodzi. Wytyczne Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego w Wielkiej Brytanii wskazują jednak, że w przypadku odwołania lotów średniodystansowych pasażerowie mogą liczyć na od 175 do 350 funtów.

Chwile niepewności na pokładzie samolotu. Maszyna z pasażerami była zbyt ciężka

Dziennikarzom BBC udało się porozmawiać z jedną z kobiet, która pozostała na pokładzie. Kelly Wayland przekazała, że początkowo myślała, że kapitan żartuje, prosząc podróżnych o opuszczenie pojazdu. - To sprawiło, że poczułam się trochę nieswojo w samolocie - powiedziała, opisując, że ochotników udało się wytypować w ciągu około 10 minut. Następnie podziękowano im gromkimi brawami.

Choć sytuacja wydaje się nietypowa, nie jest to pierwszy taki przypadek. W 2014 roku pasażerowie podróżujący na tej samej trasie również zostali poproszeni o opuszczenie maszyny z uwagi na to, że wraz z ludźmi na pokładzie została ona uznana za zbyt ciężką.

