Jak poinformowała policja z Łukowa (woj. lubelskie), do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący czterokołowcem lekkim 77-latek z gminy Łuków został potrącony przez pociąg relacji Warszawa - Lublin" - czytamy w komunikacie.

Tragiczny wypadek nieopodal Łukowa. Nie żyje 77-latek

Pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia.

"Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków-Lublin, został wstrzymany" - dodali policjanci.

