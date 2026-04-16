Samochód wjechał pod pociąg. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe

77-latek zmarł w tragicznym wypadku, do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów nieopodal Łukowa. Kierowany przez niego samochód zderzył się z pociągiem relacji Warszawa-Lublin.

Lokomotywa pociągu PKP Intercity na torach kolejowych.
Jak poinformowała policja z Łukowa (woj. lubelskie), do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów. 

 

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący czterokołowcem lekkim 77-latek z gminy Łuków został potrącony przez pociąg relacji Warszawa - Lublin" - czytamy w komunikacie.

Pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała zmarł na miejscu zdarzenia.

 

"Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków-Lublin, został wstrzymany" - dodali policjanci.

 

