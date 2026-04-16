Samochód wjechał pod pociąg. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe
77-latek zmarł w tragicznym wypadku, do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów nieopodal Łukowa. Kierowany przez niego samochód zderzył się z pociągiem relacji Warszawa-Lublin.
Jak poinformowała policja z Łukowa (woj. lubelskie), do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Aleksandrów.
ZOBACZ: Naczelnik OSP Trąbki zginął w koszmarnym wypadku. Jechał do wezwania
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący czterokołowcem lekkim 77-latek z gminy Łuków został potrącony przez pociąg relacji Warszawa - Lublin" - czytamy w komunikacie.
Pokrzywdzony mężczyzna doznał obrażeń ciała i zmarł na miejscu zdarzenia.
ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Łomiankach. Zmarła trzecia osoba
"Ruch na drodze, na przejeździe kolejowym, a także na trakcie kolejowym Łuków-Lublin, został wstrzymany" - dodali policjanci.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej