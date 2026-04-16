Zatrzymań w sprawie kradzieży paliwa lotniczego i oleju napędowego dokonano w lipcu 2024 r. Wówczas jednak mowa była jedynie o 13 tys. litrów paliwa.

ZOBACZ: Mieli kraść paliwo lotnicze. Wśród zatrzymanych sześciu żołnierzy

Śledztwo prokuratury, które poskutkował przedstawieniem aktu oskarżenia, wykazało, że do kradzieży z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu dochodziło na znacznie większą skalę, niż pierwotnie sądzili śledczy.

Dziesiątki tysięcy litrów skradzionego paliwa lotniczego. Żołnierzom grozi 10 lat więzienia

Sześciu byłych żołnierzy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu w stopniach od szeregowego do starszego sierżanta odpowie za kradzież 63,8 tys. litrów paliwa lotniczego i 2,1 tys. litrów oleju napędowego - przekazał zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski.



- Łączna wartość skradzionego paliwa lotniczego wynosi nie mniej niż 359 tys. zł, a oleju napędowego - 18,5 tys. zł - powiedział płk Okoniewski. Oskarżeni odpowiedzą za kradzież mienia o znacznej wartości. Żołnierze częściowo przyznali się winy.

ZOBACZ: Samochód wjechał pod pociąg. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe



Sprawa dwóch cywili, którzy skupowali od żołnierzy skradzione paliwo i pełnili w procederze funkcję paserów, wyłączono do osobnych postępowań.

Kluczowa baza lotnictwa taktycznego

31. Baza Lotnictwa Taktycznego im. kpt. pil. Franciszka Jacha Poznań-Krzesiny jest jednostką lotniczą przeznaczoną do realizacji zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił zdolnych do przerzutu wysokiej gotowości NATO.

Eskadry lotnicze realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno - taktycznego.

