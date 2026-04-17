"Mamy nadzieję, że obie strony wykorzystają tę okazję do działań na rzecz osiągnięcia porozumienia prowadzącego do trwałego pokoju, na który oba te kraje zasługują" - napisał szef MSZ Radoslaw Sikorski.

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Binjaminem Netanjahu oraz że obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni.

Trump zapowiedział, że zaprosi obu przywódców do Białego Domu i będzie pracował nad trwałym pokojem między Izraelem a Libanem. Państwa nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych i nigdy nie podpisały traktatu pokojowego po wojnie z 1948 roku. Od tego czasu dochodziło też do kolejnych konfliktów, w tym kilku wojen Izraela z Hezbollahem.

Tego samego dnia Binjamin Netanjahu przekazał, że ogłoszony przez Waszyngton rozejm to historyczna szansa na pokój między Izraelem a Libanem. Dodał, że wojska izraelskie pozostaną na południu Libanu. Chodzi o przygraniczną "rozszerzoną strefę buforową" sięgającą 10 km w głąb libańskiego terytorium.

Izrael od półtora miesiąca walczy z szyickim Hezbollahem, działającym poza kontrolą rządu w Bejrucie, i okupuje część południowego Libanu.

Netanjahu zgodził się na rozejm w Libanie na prośbę Trumpa i nie poddał tej decyzji pod głosowanie na posiedzeniu swojego rządu - przekazały izraelskie media. Przedstawiciele izraelskiej opozycji skrytykowali premiera, argumentując, że rozejm został narzucony, a wcześniej nie osiągnięto celu walk, czyli zlikwidowania zagrożenia ze strony Hezbollahu dla mieszkańców północnego Izraela.

Zawieszenia broni w Libanie może ułatwić USA zawarcie rozejmu z Iranem. Obecnie trwa rozejm w rozpoczętej 28 lutego wojnie USA i Izraela z tym państwem. Jego przedłużenie jest niepewne. Iran nalegał, by porozumienie obejmował również wstrzymanie walk w Libanie.

