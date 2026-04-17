"Brudne rosyjskie pieniądze". Tusk o "smutnym" dniu PiS i Konfederacji

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej przed KPRM zabrał głos ws. "kryptoafery PiS". W piątek Sejm po raz kolejny nie odrzucił prezydenckiego weta ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, m.in. głosami Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Premier: Korzenie tej firmy są wyjątkowo złowrogie

Szef rządu przypomniał, że w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu przedstawił "mocne" informacje dotyczące firmy Zondakrypto. - Odpowiednie dokumenty otrzymał także prezydent Nawrocki. Wie dokładnie tyle, ile ja wiem na ten temat. A ta wiedza jest jednoznaczna. Wielki wpływ na decyzję i działania ważnych polityków prawicy, a także promocja tych polityków, w tym obu prezydentów Dudy i Nawrockiego, jaki uzyskała firma Zondakrypto - podkreślił Tusk. Dodał, że wpływ ten był także widoczny, jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski.

- Ostatnio okazało się także, że ten wpływ ta firma cementowała wypłatami pieniędzy dla posłów Konfederacji i PiS-u. O tym także informowałem - dodał premier.

- Korzenie tej firmy, która dzisiaj powoduje lęk tysięcy inwestorów, klientów giełdy kryptowalut, są wyjątkowo złowrogie - t jest zaginięcie lub najprawdopodobniej śmierć założyciela tej firmy. To są rosyjskie pieniądze mafii rosyjskiej, to jest wpływ rosyjskich służb - zaznaczył szef rządu.

- Upór prezydenta by wetować ustawę, która mogła regulować sytuację na rynku kryptowalut. Upór prezydenta, by wetować regulację, która w przyszłości mogła chronić klientów - Polki i Polaków - przed nadużyciami albo utratą swoich pieniędzy. Uporczywe weto podtrzymywane przez PiS i Konfederację to jest już zupełnie bezwstydne, jawne przyznanie się do tego, że grają na rzecz tej firmy i generalnie nieprawidłowości i ryzyk na rynku kryptowalut - stwierdził premier.

- Mimo że stało się oczywiste, że stoją za tym także brudne rosyjskie pieniądze, nikomu to nie przeszkadza, że stoi za tym prawdopodobnie zbrodnia - nikomu tam to nie przeszkadza. To to jest rzeczywiście bardzo znaczący dzień i bardzo smutny dzień, jeśli chodzi o PiS i Konfederację - dodał.

Premier: Nasze argumenty dotarły nawet do Kaczyńskiego i Błaszczaka

Premier przywołał najnowszy sondaż CBOS, w którym PiS ma 18 proc. poparcia. - To jest naprawdę chyba wystarczający sygnał, że ludzie tak oceniają dzisiaj PiS i sprawa "kryptoafery PiS" ma na pewno tutaj dużą rolę - powiedział premier.

- Dla mnie szokujące i bardzo niepokojące jest to, że robią to już przy otwartej, wiecie, kurtynie, przy zapalonym świetle, bezwstydnie. Wszystko jest jasne, wszystko jest na stole, a oni nadal w to brną - podkreślił premier.

Premier skomentował również fakt, że liderzy PiS-u nie wzięli udziału w głosowaniu. Łącznie w głosowaniu nie wzięło udziału 17 posłów PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński oraz szef klubu Mariusz Błaszczak.

- Nie zagłosował (Kaczyński-red.) dzisiaj tak, jak chciał tego Nawrocki i tak jak zagłosowała większość PiS-u i Konfederacji. Ta ucieczka od odpowiedzialności pana Kaczyńskiego, pana Błaszczaka (...) pokazuje wyraźnie, że nasze argumenty dotarły nawet do nich - dodał Tusk.

Jarosław Kaczyński pytany o wstrzymanie się od głosowania mówił wcześniej na konferencji prasowej, że niczego się nie przestraszył, a obaj z Mariuszem Błaszczakiem są "zdecydowanymi przeciwnikami nie tylko tej firmy (Zondacrypto), ale w ogóle kryptowalut". Prezes PiS dodał, że jest to "jeden wielki przekręt, albo - nie używając zbyt potocznego języka - po prostu jedno wielkie nadużycie"..

Premier przekazał, że według szacunków poszkodowanych może być nawet 30 tysięcy ludzi.

- Tłumaczenia przedstawicieli firmy są bardzo niejasne, nie budzą zaufania. Zaufanie budzi ten, kto wypłaca zgodnie ze swoim zobowiązaniem pieniądze, a nie ten, kto nagrywa filmiki i mętnie tłumaczy, dlaczego nie wypłaca tych pieniędzy - powiedział szef rządu, nawiązując do czwartkowego oświadczenia prezesa Zondacrypto.

