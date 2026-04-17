By odrzucić prezydenckie weto potrzebna była kwalifikowana większość 3/5 głosów. Z wymaganych 263 głosów, za odrzuceniem weta opowiedziało się 243 posłów. Przeciw było 191 głosujących, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

"Prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta! Zostawili cały swój klub na spalonym" - napisał w mediach premier Donald Tusk.

W podobnym tonie wypowiedział się Andrzej Domański. "Prezydent Nawrocki już dwa razy wybrał stronę w temacie kryptowalut. I ani razu nie była to strona Polaków. Za każdym razem górę brał zupełnie inny interes" - napisał minister finansów i gospodarki.

Prezes Kaczyński i przewodniczący Błaszczak przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiS i nie zagłosowali za wetem prezydenta! Zostawili cały swój klub na spalonym. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 17, 2026

Weto prezydenta odrzucone. Politycy reagują

O odrzuceniu weta wypowiedziała się również minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. We wpisie stwierdziła, iż "opozycja miała okazję zagłosować za ochroną obywateli, za uczciwymi zasadami, za kontrolą państwa nad rynkiem kryptoaktywów". Jej zdaniem posłowie opozycji "mogli zachować się przyzwoicie, a zachowali się jak zwykle".

Do sprawy odnieśli się także politycy, którzy głosowali przeciw odrzuceniu prezydenckiego weta. Rafał Bochenek, rzecznik PiS napisał, iż "Tusk dzisiaj atakuje Zondacrypto podnosząc różnego rodzaju zarzuty wobec tej organizacji". Dodał, iż rząd przygotował ustawę, która w ogóle nie dotyczy firmy i tylko umacnia ich rolę do niemal monopolisty.

Tusk dzisiaj atakuje @zondacrypto podnosząc różnego rodzaju zarzuty wobec tej organizacji. Pytanie, dlaczego w takim razie przygotował ustawę, która w ogóle tej firmy nie dotyczy (Zonda działa na licencji estońskiej), a wręcz eliminuje ich konkurencję w Polsce umacniając… pic.twitter.com/vP1wjNA19H — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 17, 2026

Zdaniem Bochenka "rząd i parlament powinni przygotować przepisy gwarantujące bezpieczeństwo tych, którzy inwestują w kryptowaluty".

Kryptowaluty. Co mówią politycy po nieudanym odrzuceniu weta?

Polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki pisał natomiast: "Rząd niech się weźmie do uczciwej pracy i przygotowuje przepisy rozwiązujące realne problemy, a nie markuje działania szukając pola do politycznej walki. W Sejmie zamiast merytorycznej poprawy wadliwego prawa, dostaliśmy polityczny spektakl".

"Koalicja po raz drugi forsuje tę samą ustawę o kryptoaktywach, mimo że raz już poległa przy odrzucaniu weta. Zamiast usiąść do rozmów i naprawić model regulacji, premier woli opowiadać o "rosyjskiej mafii", a ministrowie straszyć "eldoradem dla oszustów" - dodał Rzepecki.

