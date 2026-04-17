Piotr Müller wskazywany jest na liście, do której dotarł dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, zawierającej nazwiska członków nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie ma być - według zapowiedzi byłego premiera - alternatywą dla tych, którym nie pasują pewne elementy w partiach prawicy.

Stowarzyszenie Morawieckiego. Müller zaprzecza rozłamowi w PiS

Pytany przez Marcina Fijołka w programie "Graffiti" europoseł PiS Piotr Müller zaprzeczył, że Jarosław Kaczyński zgłaszał przeciwskazania do istnienia takiego stowarzyszenia.

- Nie usłyszałem żadnego stwierdzenia, że nasza aktywność miała być niezgodna z celami statutowymi. Rozmawialiśmy wręcz o tym, w jaki sposób właśnie poszerzać działalność Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnił, odnosząc się do swojego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.

- Pozwolę sobie jednak słuchać szefa partii w sytuacji, gdy mam osobistą możliwość rozmowy i zadawać pytania, prawda? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jeszcze no o 13.00 (w czwartek- red.) była konferencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, gdzie ani słowa nie było na ten temat - mówił Müller.

Fijołek przypominał politykowi wypowiedź rzecznika PiS Rafała Bochenka. - Stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem partii - mówił Bochenek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie chciałbym tutaj w żaden sposób też oskarżać Rafała o to, że coś przeinaczył. Sam wiem, jak trudna jest praca rzecznika - zareagował Müller, dodając, że ma nadzieję na wyklarowanie sytuacji, która dla niego jednak już jest klarowna.

Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus idą po głosy centrum

- Mogę powiedzieć w ten sposób: działalność stowarzyszenia Rozwój Plus będzie kontynuowana, ponieważ ona służy zwiększeniu poparcia Prawa i Sprawiedliwości, więc absolutnie nie jest niezgodna z celami statutowymi, wręcz je wypełnia - zapewnił europoseł PiS.

Zdaniem polityka stowarzyszenie ma na celu zebranie dla PiS elektoratu centrum. Jak przypomniał, obecnie Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 10 punktów procentowych mniej niż w 2023 roku. Przypomniał, że w 2015 i 2019 roku partia "grała szeroko z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, środowiskami", które ją popierały.

- Czy stowarzyszenia, które ma Suwerenna Polska, albo dwie partie, które jeszcze istnieją, bo te dwie partie nie zostały zlikwidowane, to jest działalność zgodna czy niezgodna ze statutem partii? O to już bym bardziej pytał - dodał, odnosząc się do głosów o rozłamie w PiS z powodu inicjatywy Morawieckiego.

Müller odpowiedział na wpis Czarnka. "Ale że co, boją się?

W środę - w dzień, w który Mateusz Morawiecki potwierdził Wirtualnej Polsce założenie stowarzyszenia - kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek napisał: "Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski - ten mojego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie. Ten usłyszy, że to zdrada". - Jak pan widział wpisy Tobiasza Bocheńskiego czy Przemysława Czarnka, no to są jednoznaczne - powiedział Marcin Fijołek w "Graffiti" do Piotra Müllera.

- Ale że co, że boją się? (...) Ja też przestrzegam i tego typu działania, jak właśnie straszenie osób, próba jakiegoś dziwnego straszenia osób, które chcą poszerzać elektorat dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie dezintegracja, a nie walka o nowy elektorat - odpowiedział Müller.

- Najłatwiej się zamknąć we własnym sosie, taki chów wsobny prowadzić, prawda? A ja jednak jestem zwolennikiem tego, żebyśmy walczyli o jak największą pulę. Jeżeli w ogóle marzymy o tym, żeby ponownie wrócić do władzy, już nawet nie mówię o samodzielnej większości, choćby byłoby to naszą ambicją, ale żeby być zwycięską partią i żeby rozdawać karty w przyszłym Sejmie - stwierdził polityk.

